04 февраля 2020, 22:00

Два жителя Ингушетии выиграли в ЕСПЧ дела о пытках

Европейский суд по правам человека назначил по 39,7 тысячи евро компенсаций жителям Ингушетии Магомеду Кодзоеву и Муссе Даурбекову, пожаловавшимся на избиения силовиками в Северной Осетии.

Магомед Кодзоев жаловался на избиения владикавказскими силовиками в 2006 году. Согласно жалобе Кодзоева, его содержали в следственном изоляторе во Владикавказе по обвинению в причастности к боевикам, а 26 июня 2006 года вывезли в отделение, где избивали его дубинками, требуя признать себя участником незаконного вооруженного формирования. Кодзоев несколько раз терял сознание, но отказался оговорить себя. После избиения он с трудом двигал ногами. Медэксперт зафиксировал у Магомеда Кодзоева ушибы и сильную отечность.

Кодзоев пожаловался на избиения в прокуратуру, но на следующий же день силовики избили его, требуя забрать заявление. Все жалобы Кодзоева в прокуратуру и российские суды были отклонены. В ЕСПЧ он обратился в 2009 году. Жалоба рассматривалась в рамках дела "Нигматуллин и другие против России". Суд признал, что нарушены права Кодзоева на свободу и личную неприкосновенность, а также статья Европейской конвенции по правам человека о запрете жестокого обращения, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Другой житель Ингушетии, Мусса Даурбеков, заявил, что его пытали в Северной Осетии в 2007 году. Даурбеков тогда отбывал наказание в колонии во Владимирской области, поскольку был осужден за похищение человека. Параллельно против него завели еще одно дело о похищении, которое расследовалось в Северной Осетии. Даурбекова перевезли во владикавказский следственный изолятор, а оттуда 6 марта 2007 года вывезли, надев на голову пакет. В помещении, где оказался Даурбеков, его били ногами, руками и пластиковой бутылкой, требуя сознаться в преступлении. Даурбеков не сознался.

Через несколько дней силовики снова вывезли Муссу Даурбекова из СИЗО и избивали его, пытали током, подвешивали вниз головой и угрожали убить. После этих истязаний Даурбеков дал признательные показания. Суд признал его виновным.

Врачи диагностировали у Даурбекова сотрясение головного мозга, кровоподтеки и ушибы. Мусса Даурбеков сразу написал заявление об избиениях, однако прокуратура назначила экспертизу лишь через три месяца после происшествия, когда все раны на его теле уже зажили. Экспертиза не выявила травм, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

Даурбеков подал жалобу в ЕСПЧ в 2010 году. Она также рассматривалась в рамках дела "Нигматуллин и другие против России". Суд признал нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека о запрете жестокого обращения и назначил Даурбекову, как и Кодзоеву, 39 700 евро компенсации, говорится на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

На сайте ЕСПЧ к 21.45 мск 4 февраля не появилось информации о решениях по делу "Нигматуллин и другие против России".

Как писал "Кавказский узел", сегодня Европейский суд по правам человека также назначил 30 тысяч евро компенсации уроженцу Дагестана Биярслану Акаеву, который заявил, что силовики пытали его током.

Примечание:

"ЕСПЧ назначил компенсацию матери пропавшего жителя Чечни", "ЕСПЧ коммуницировал жалобы родственников людей из чеченского "расстрельного списка"", "ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни".

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