Два жителя Ингушетии выиграли в ЕСПЧ дела о пытках

04 февраля 2020, 22:00

Европейский суд по правам человека назначил по 39,7 тысячи евро компенсаций жителям Ингушетии Магомеду Кодзоеву и Муссе Даурбекову, пожаловавшимся на избиения силовиками в Северной Осетии.

Магомед Кодзоев жаловался на избиения владикавказскими силовиками в 2006 году. Согласно жалобе Кодзоева, его содержали в следственном изоляторе во Владикавказе по обвинению в причастности к боевикам, а 26 июня 2006 года вывезли в отделение, где избивали его дубинками, требуя признать себя участником незаконного вооруженного формирования. Кодзоев несколько раз терял сознание, но отказался оговорить себя. После избиения он с трудом двигал ногами. Медэксперт зафиксировал у Магомеда Кодзоева ушибы и сильную отечность.

Кодзоев пожаловался на избиения в прокуратуру, но на следующий же день силовики избили его, требуя забрать заявление. Все жалобы Кодзоева в прокуратуру и российские суды были отклонены. В ЕСПЧ он обратился в 2009 году. Жалоба рассматривалась в рамках дела "Нигматуллин и другие против России". Суд признал, что нарушены права Кодзоева на свободу и личную неприкосновенность, а также статья Европейской конвенции по правам человека о запрете жестокого обращения, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".



Другой житель Ингушетии, Мусса Даурбеков, заявил, что его пытали в Северной Осетии в 2007 году. Даурбеков тогда отбывал наказание в колонии во Владимирской области, поскольку был осужден за похищение человека. Параллельно против него завели еще одно дело о похищении, которое расследовалось в Северной Осетии. Даурбекова перевезли во владикавказский следственный изолятор, а оттуда 6 марта 2007 года вывезли, надев на голову пакет. В помещении, где оказался Даурбеков, его били ногами, руками и пластиковой бутылкой, требуя сознаться в преступлении. Даурбеков не сознался.

Через несколько дней силовики снова вывезли Муссу Даурбекова из СИЗО и избивали его, пытали током, подвешивали вниз головой и угрожали убить. После этих истязаний Даурбеков дал признательные показания. Суд признал его виновным.

Врачи диагностировали у Даурбекова сотрясение головного мозга, кровоподтеки и ушибы. Мусса Даурбеков сразу написал заявление об избиениях, однако прокуратура назначила экспертизу лишь через три месяца после происшествия, когда все раны на его теле уже зажили. Экспертиза не выявила травм, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

Даурбеков подал жалобу в ЕСПЧ в 2010 году. Она также рассматривалась в рамках дела "Нигматуллин и другие против России". Суд признал нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека о запрете жестокого обращения и назначил Даурбекову, как и Кодзоеву, 39 700 евро компенсации, говорится на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

На сайте ЕСПЧ к 21.45 мск 4 февраля не появилось информации о решениях по делу "Нигматуллин и другие против России".

Как писал "Кавказский узел", сегодня Европейский суд по правам человека также назначил 30 тысяч евро компенсации уроженцу Дагестана Биярслану Акаеву, который заявил, что силовики пытали его током.