03 февраля 2020, 19:25

Школы и детсады в Северной Осетии закрыты на карантин по гриппу

Все школы и детские сады Северной Осетии закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 10 февраля.

"В целях предотвращения роста заболеваемости ОРВИ среди детей карантинные меры рекомендовано продлить до 10 февраля включительно во всех образовательных учреждениях республики", - говорится в сообщении Министерства образования и науки Северной Осетии.

Образовательные учреждения республики закрыты в связи с отсутствием более 20% учеников, передает со ссылкой на информацию регионального Минобразования ТАСС.

С 31 января по 3 февраля на карантин были закрыты детсады и школы во всех районах республики, кроме Кировского и Моздокского районов, передает ГТРК "Алания".

Ранее "Кавказский узел" писал, что двенадцать городских и восемь сельских школ, а также несколько детских садов в Южной Осетии были закрыты на карантин с 23 января до 3 февраля из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и ОРЗ.

Примечание:

"Три школы и два детских сада закрыты на карантин в Адыгейске", "Кубанские врачи отчитались об отсутствии пациентов с коронавирусом", "Более 40 учреждений закрыты на карантин в Северной Осетии".

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