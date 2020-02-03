Школы и детсады в Северной Осетии закрыты на карантин по гриппу

03 февраля 2020, 19:25

Все школы и детские сады Северной Осетии закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 10 февраля.

"В целях предотвращения роста заболеваемости ОРВИ среди детей карантинные меры рекомендовано продлить до 10 февраля включительно во всех образовательных учреждениях республики", - говорится в сообщении Министерства образования и науки Северной Осетии.

Образовательные учреждения республики закрыты в связи с отсутствием более 20% учеников, передает со ссылкой на информацию регионального Минобразования ТАСС.

С 31 января по 3 февраля на карантин были закрыты детсады и школы во всех районах республики, кроме Кировского и Моздокского районов, передает ГТРК "Алания".

Ранее "Кавказский узел" писал, что двенадцать городских и восемь сельских школ, а также несколько детских садов в Южной Осетии были закрыты на карантин с 23 января до 3 февраля из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и ОРЗ.