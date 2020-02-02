Осетинский журналист Мамедов исключил связь нападения со своей работой

02 февраля 2020, 23:45

Журналист Дэвид Мамедов, которого двое мужчин затащили в машину во Владикавказе, не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля во Владикавказе двое мужчин силой посадили журналиста Дэвида Мамедова в машину и обыскали, обвинив его в распространении наркотиков, сообщил сегодня сам Мамедов. Местное отделение Союза журналистов призвало полицию оперативно расследовать это нападение.

Дэвид Мамедов, по его же словам, работает корреспондентом "Общественного телевидения России", а также сотрудничает с телеканалами "Матч.ТВ", НТВ и "Алиф.ТВ".

Полиция начала проверку по факту нападения на Мамедова. Ситуацию под личный контроль взял министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дэвид Мамедов.

"Я нахожусь в Промышленном РОВД по поводу поданного заявления. Сообщают, что ищут, министр взял ситуацию под личный контроль. Вряд ли это (нападение - прим. "Кавказского узла") связано с журналистской деятельностью. Скорее всего, просто оказался не в то время и не в том месте, показался подозрительным. Мне не дали возможности даже показать удостоверение [журналиста], рассказать о том, кто я, просто обвинили в распространении запрещенных веществ", - сообщил он.

Журналист отметил, что "не является автором острых материалов и больших расследований". "В журналистике с 2005 года. Угроз в свой адрес относительно своей деятельности никогда не получал", - подчеркнул Мамедов.

Инцидент с Дэвидом Мамедовым следует квалифицировать как нападение, заявил председатель Союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов.

"Мы разбираемся, подробности пока неизвестны. Со слов самого Дэвида, он был задержан против его воли. Мы квалифицируем это как нападение, потому что его затащили в машину. В настоящий момент он находится в том отделе полиции, куда накануне обратился с заявлением о произошедшем. Вероятно, дает дополнительные объяснения. Я жду, когда он выйдет и сообщит детали", - сказал Кусов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Мамедову "оказываются все необходимые консультации". При этом Кусов также не считает, что нападение связано с журналистской деятельностью.

"И мы, и юристы, и Союз журналистов России, все на связи, контролируем ситуацию. Пока трудно предположить, что произошло, кто были эти люди. Нам нужно понять, как будет реагировать МВД на заявление Мамедова, как оно будет квалифицировано. У них есть по закону три дня, мы будем ждать и соответствующим образом реагировать. В настоящий момент мы не отрабатываем версию, связанную с профессиональной деятельностью", - сказал председатель Союза журналистов Северной Осетии.

Дэвид Мамедов ведет видеообзор "ГолБлог" в YouTube. По состоянию на 23.00 мск он опубликовал 249 выпусков обзора о футболе, ставках, возможных победителях чемпионатов по футболу. Последний обзор датирован 22 января. Мамедов специализируется на спортивных новостях, работает в качестве оператора и корреспондента.

На страницу Мамедова в Instagram по состоянию на 23.00 мск подписано 8 847 подписчиков. Основная тематика его постов связана с футболом и спортом. Пост, в котором он рассказывает о нападении, в течение 9 часов собрал 966 просмотров и не менее 44 комментариев. Большинство комментаторов написали Мамедову слова поддержки, а также выразили надежду, что все участники происшествия будут установлены.

По состоянию на 23.00 мск на сайте и странице в Instagram МВД Северной Осетии нет упоминания о нападении на журналиста Дэвида Мамедова во Владикавказе.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Кавказа публикуются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".