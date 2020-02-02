Дэвид Мамедов. Скриншот фото на личной странице в Facebook

02 февраля 2020, 23:45

Осетинский журналист Мамедов исключил связь нападения со своей работой

Журналист Дэвид Мамедов, которого двое мужчин затащили в машину во Владикавказе, не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля во Владикавказе двое мужчин силой посадили журналиста Дэвида Мамедова в машину и обыскали, обвинив его в распространении наркотиков, сообщил сегодня сам Мамедов. Местное отделение Союза журналистов призвало полицию оперативно расследовать это нападение.

Дэвид Мамедов, по его же словам, работает корреспондентом "Общественного телевидения России", а также сотрудничает с телеканалами "Матч.ТВ", НТВ и "Алиф.ТВ".

Полиция начала проверку по факту нападения на Мамедова. Ситуацию под личный контроль взял министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дэвид Мамедов.

"Я нахожусь в Промышленном РОВД по поводу поданного заявления. Сообщают, что ищут, министр взял ситуацию под личный контроль. Вряд ли это (нападение - прим. "Кавказского узла") связано с журналистской деятельностью. Скорее всего, просто оказался не в то время и не в том месте, показался подозрительным. Мне не дали возможности даже показать удостоверение [журналиста], рассказать о том, кто я, просто обвинили в распространении запрещенных веществ", - сообщил он.

Журналист отметил, что "не является автором острых материалов и больших расследований". "В журналистике с 2005 года. Угроз в свой адрес относительно своей деятельности никогда не получал", - подчеркнул Мамедов.

Инцидент с Дэвидом Мамедовым следует квалифицировать как нападение, заявил председатель Союза журналистов Северной Осетии Тимур Кусов

"Мы разбираемся, подробности пока неизвестны. Со слов самого Дэвида, он был задержан против его воли. Мы квалифицируем это как нападение, потому что его затащили в машину. В настоящий момент он находится в том отделе полиции, куда накануне обратился с заявлением о произошедшем. Вероятно, дает дополнительные объяснения. Я жду, когда он выйдет и сообщит детали", - сказал Кусов корреспонденту "Кавказского узла". 

По его словам, Мамедову "оказываются все необходимые консультации". При этом Кусов также не считает, что нападение связано с журналистской деятельностью.

"И мы, и юристы, и Союз журналистов России, все на связи, контролируем ситуацию. Пока трудно предположить, что произошло, кто были эти люди. Нам нужно понять, как будет реагировать МВД на заявление Мамедова, как оно будет квалифицировано. У них есть по закону три дня, мы будем ждать и соответствующим образом реагировать. В настоящий момент мы не отрабатываем версию, связанную с профессиональной деятельностью", - сказал председатель Союза журналистов Северной Осетии. 

Скриншот со страницы david_de_marlboro в Instagram https://www.instagram.com/p/B8D8SijgPKk/Дэвид Мамедов ведет видеообзор "ГолБлог" в YouTube. По состоянию на 23.00 мск он опубликовал 249 выпусков обзора о футболе, ставках, возможных победителях чемпионатов по футболу. Последний обзор датирован 22 января. Мамедов специализируется на спортивных новостях, работает в качестве оператора и корреспондента.

На страницу Мамедова в Instagram по состоянию на 23.00 мск подписано 8 847 подписчиков. Основная тематика его постов связана с футболом и спортом. Пост, в котором он рассказывает о нападении, в течение 9 часов собрал 966 просмотров и не менее 44 комментариев. Большинство комментаторов написали Мамедову слова поддержки, а также выразили надежду, что все участники происшествия будут установлены. 

По состоянию на 23.00 мск на сайте и странице в Instagram МВД Северной Осетии нет упоминания о нападении на журналиста Дэвида Мамедова во Владикавказе. 

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Кавказа публикуются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

Примечание:

"Травля студентки во Владикавказе прекратилась после флешмоба в Facebook", "Автор книги о путешествиях сравнил Северный Кавказ с Западной Европой", "Родные Регины Гагиевой раскритиковали следствие по делу о ее убийстве". 

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 февраля 2020, 04:37

03 февраля 2020, 03:38

  • Натия Зоидзе уволилась с телевидения Аджарии

    Заместитель директора Аджарского телевидения Натия Зоидзе, которая жаловалась на попытки нового директора Георгия Кохреидзе изменить редакционную политику, уволилась со своего поста. Свое решение она назвала вынужденным.

03 февраля 2020, 02:44

03 февраля 2020, 01:43

03 февраля 2020, 00:44

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи