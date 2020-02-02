Нападение на журналиста совершено во Владикавказе

02 февраля 2020, 19:09

Двое мужчин во Владикавказе силой посадили журналиста Дэвида Мамедова в машину и обыскали, обвинив в распространении наркотиков, об этом сообщил сегодня сам Мамедов. Местное отделение Союза журналистов призвало полицию оперативно расследовать нападение на Мамедова.

Инцидент произошел 1 февраля во Владикавказе, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Дэвид Мамедов. "Подозвали неизвестные мне люди выкриком: "Эй, ты". Заявили, что я сейчас скинул закладку [наркотиков], и они меня "закроют". У меня забрали телефон, насильно засунули меня в машину, сказали, что следили за мной, знают, что я делаю закладки, не давали сказать слова, затыкали рот.... Обыскали на предмет наличия у меня запрещенных веществ, осмотрели мой рюкзак, в котором находился фотоаппарат, затем пошли вопросы, зачем он мне, куда и что я иду снимать, затем осмотрели все мои сообщения в телефоне", - рассказал журналист.

По его словам, нападавших было двое. "Из них представился только один, мужчина лет 40, а другой, водитель, предъявивший удостоверение, сказал, что я должен понимать, зачем они это делают. В конце диалога сказали, чтобы выглядел как местный, а одет я был в темно-синюю куртку с капюшоном, синие классические джинсы, рюкзак черного цвета и зимние ботинки. Они были на белой "Ниве", номер я не увидел. Как мне сказали, точно не являются полицейскими, другое удостоверение... Я лишь запомнил их имена, их звали Артур и Чермен ", - рассказал Мамедов.

Дэвид Мамедов, по его словам, работает корреспондентом "Общественного телевидения России", а также сотрудничает с телеканалами "Матч.ТВ", НТВ и "Алиф.ТВ".

Региональное отделение Союза журналистов России обратилось к руководству республиканского МВД с просьбой «обеспечить оперативное и объективное реагирование правоохранительных органов на данный инцидент», говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Отделение Союза журналистов расценило инцидент как нападение на журналиста. По словам председателя отделения Тимура Кусова, коллеги Мамедова ждут от МВД оперативной реакции на случившееся, пишет сегодня "Интерфакс".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".