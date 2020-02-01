Суд оставил на свободе главного акушера Армении

01 февраля 2020, 14:47

Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Генпрокуратуры Армении и взять под стражу главного акушера страны Размика Абрамяна, подозреваемого в незаконном усыновлении детей иностранцами.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2019 года Следком Армении сообщил о задержании главного акушера Размика Абрамяна, его заместителя и директора Ереванского дома ребенка по делу о незаконном усыновлении детей иностранцами. После задержания Абрамян попал в реанимацию. Суд 22 декабря 2019 года отказался заключить его под стражу. 9 января стало известно, что прокуратура обжаловала отказ суда арестовать главного акушера.

Служба нацбезопасности Армении 14 ноября 2019 года сообщила, что сотрудники роддома угрозами вынуждали женщин отказываться от младенцев, чтобы их могли усыновить граждане Италии. По версии следствия, двое граждан Армении помогли итальянцам усыновить более 30 детей, пользуясь связями в одном из республиканских роддомов.

Апелляционный суд сегодня отказал в жалобе Генпрокуратуре Армении, требующей избрать меру пресечения в виде ареста Размику Абрамяну, сообщил его адвокат Оганес Кочарян.

"Апелляционная инстанция подтвердила решение суда первой инстанции об отсутствии обоснованного подозрения для ареста моего подзащитного", - сказал Оганес Кочарян корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе Генпрокуратуры Армении корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что решение о подаче кассационной жалобы будет принято после получения и изучения копии постановления Апелляционного суда.