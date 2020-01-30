Дело об обрушении моста в Дагестане дошло до суда

30 января 2020, 23:21

Ответственный за строительство моста в Буйнакске сотрудник муниципального предприятия обвинен в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2018 года в Буйнакске за день до открытия обрушился мост через железнодорожный переезд, пострадали двое рабочих. Один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Мост обрушился из-за нарушений правил строительства, заявили в республиканском МЧС. С этой версией согласился и мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев, отметив, что "конструкция не выдержала, как только начали заливать бетон". Чиновники пообещали построить новый мост к ноябрю 2019 года. Пользователи Instagram сочли сроки строительства слишком затянутыми.

Глава Дагестана Владимир Васильев на следующий день после обрушения моста провел оперативное совещание, поручив "побыстрее разобраться в ситуации и исправить ее". Возведенный недалеко от места происшествия "народный мост" оказался намного надежней построенного на государственные средства, отметили пользователи соцсетей.

Прокуратура Буйнакска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу начальника участка муниципального предприятия, обвиняемого по ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направлено в Буйнакский городской суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

По версии обвинения, начальник участка, ответственный за выполнение работ по возведению путепровода на автомобильной дороге в Буйнакском районе, допустил отступления от проектно-сметной документации. "Вследствие допущенных нарушений правил техники безопасности, 25 декабря 2018 года металлоконструкция вместе с рабочими, производившими заливку бетона, обрушилась. Один из рабочих получил тяжкие телесные повреждения", - сообщило ведомство.