29 января 2020, 20:36

Четыре человека пострадали при ДТП с автобусом в Волгоградской области

Трое детей и один взрослый пострадали в результате аварии пассажирского автобуса в Камышинском районе.

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе "Р-228". "В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей. В автобусе всего находились 13 человек", - сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, автобус ехал по маршруту "Саратов-Пятигорск". "По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Решается вопрос о временном размещении пассажиров", - цитирует представителя МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с маршруткой, ехавшей 27 января из Краснодарского края в Адыгею. В результате аварии пятеро из 17 пассажиров маршрутки были госпитализированы.

Примечание:

"Осужденная за гибель пешеходов в Волгограде судья лишена статуса", "Три человека стали жертвами ДТП с бывшей главой Волжского", "Умер один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом".

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