17 января 2020, 13:33

Сообщения о минировании школ в Волгограде не подтвердились

Волгоградские школы возобновили работу после того, как специалисты проверили здания и не нашли взрывоопасных предметов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после анонимных сообщений о минировании зданий четырех школ силовики эвакуировали учеников и педагогов. Сначала к занятиям вернулись учащиеся одной из гимназий, которую проверили кинологи.

"Сотрудниками специализированных служб проведены необходимые проверки, информация о минировании не подтвердилась. Все учебные заведения вернулись к штатному режиму работы", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Волгоградской области.

Напомним, 20 декабря 2017 года Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое, до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Массовые эвакуации проводятся на Кубани из-за сообщений о бомбе", "Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными", "МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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