Сообщения о минировании школ в Волгограде не подтвердились

17 января 2020, 13:33

Волгоградские школы возобновили работу после того, как специалисты проверили здания и не нашли взрывоопасных предметов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после анонимных сообщений о минировании зданий четырех школ силовики эвакуировали учеников и педагогов. Сначала к занятиям вернулись учащиеся одной из гимназий, которую проверили кинологи.

"Сотрудниками специализированных служб проведены необходимые проверки, информация о минировании не подтвердилась. Все учебные заведения вернулись к штатному режиму работы", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Волгоградской области.

Напомним, 20 декабря 2017 года Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое, до 10 лет лишения свободы.