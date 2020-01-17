17 января 2020, 10:51

Ученики четырех школ в Волгограде эвакуированы после угроз о минировании

После анонимных сообщений о минировании зданий четырех школ силовики эвакуировали учеников и педагогов. Учащиеся одной из гимназий уже вернулись к занятиям после того, как кинологи не обнаружили взрывчатки в учреждении.

В учебные заведения Волгограда сегодня утром поступили сообщения о минировании зданий, после чего школьники и сотрудники были эвакуированы, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«После поступления анонимных угроз о минировании руководители школ передали информацию в экстренные службы. Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. При этом педагоги контролировали, чтобы на улицу ученики выходили в верхней одежде. Учащиеся начальной школы переводились в соседние детские сады и другие социальные учреждения»», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе администрации.

Угрозы о минировании зданий школ поступили сегодня утром на электронную почту учреждений, со ссылкой на источник в силовых структурах города сообщает сегодня ТАСС.

Эвакуация школьников и сотрудников прошла в гимназии № 5 на улице Пугачёвской Ворошиловского района, школы №95 на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе, в школе № 102 на бульваре 30-летия Победы, 66А, а также школе № 33 в Дзержинском районе, информирует сегодня издание V1.ru со ссылкой на свой источник в силовом ведомстве, а также на слова очевидцев и родителей школьников. 

Ученики гимназии № 5 уже возвращаются к занятия после того, как кинологи и силовики не обнаружили никаких взрывчатых устройств в школе, сообщили в учреждении. Главреда издания задержали во время того, как он фотографировал эвакуацию в гимназии, но после проверки документов отпустили, поясняет издание.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгоградской области 5 ноября 2019 года приговорил жителя Михайловки к условному сроку, признав его виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве в аэропорту Волгограда. Ранее, 20 декабря 2017 года, Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое, до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Массовые эвакуации проводятся на Кубани из-за сообщений о бомбе", "Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными", "МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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