Оппозиция обвинила власти Грузии в срыве программы лечения гепатита

12 января 2020, 01:47

Минздрав Грузии списал лекарства, выделенные в рамках госпрограммы бесплатного лечения гепатита С, стоимостью более 190 миллионов долларов. Представители оппозиции заявили, что в срыве программы лечения гепатита виноваты власти страны.

Программа бесплатного лечения гепатита С стартовала в Грузии в 2015 году и завершится в конце этого года. Американская компания Gilead Sciences предоставила бесплатно дорогостоящие медикаменты, необходимые для лечения болезни, однако Служба государственного аудита 10 января сообщила, что у предоставленных лекарств на общую сумму более 560,6 миллиона лари (более 194 миллионов долларов) истек срок годности, и они были списаны, сообщает 11 января "Грузия-онлайн".

Представители грузинской оппозиции раскритиковали правительство страны за срыв программы. Председатель парламентской фракции "Единого национального движения" Роман Гоциридзе заявил, что лекарства не были использованы из-за неэффективной работы правительства.

"Грузия входит в пятерку стран в мире с высоким заражением гепатитом С. 7,7 процента населения [...] в Грузии инфицированы этим вирусом. В настоящее время по этой программе «Гепатит С» лечатся 65 тысяч человек. Стоимость лечения одного инфицированного человека составляет около 80 тысяч долларов США. 80 тысяч долларов США умножить на 65 тысяч человек равно 5,2 миллиарда долларов США. Это около 14 миллиардов лари [...] Правительство не смогло полноценно использовать эту программу. 120 тысяч человек должны были быть излечены [...], но сегодня вылечены только 58 тысяч [...] Страна не использовала этот уникальный шанс. Из-за недостатка доверия испорчены лекарства на полмиллиарда лари", - написал Роман Гоциридзе, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", на своей странице в соцсети Facebook.

В эфире "Мтавари архи" Гоциридзе назвал списание лекарств "иллюстрацией эффективности правительства" и призвал прокуратуру начать расследование.

Программа "Гепатит С" провалилась из-за "неумелого руководства", считает член парламентской фракции "Европейская Грузия - Регионы" Зураб Чиаберашвили.

"Это преступление. Тысячи людей в стране инфицированы гепатитом С, нуждаются в лечении. В настоящее время министерство здравоохранения из-за плохого управления списывает лекарственные средства рыночной стоимостью на 500 миллионов лари, необходимые для лечения гепатита С [...] Программа покрывала стоимость лекарства, но пациенту приходилось самому оплачивать диагностику. Вторым фактором, из-за которого программа потерпела неудачу, было то, что они не смогли автоматизировать процесс", - приводит слова Чиаберашвили, переведенные корреспондентом "Кавказского узла" "Рустави 2".

По словам Чиаберашвили, "программа элиминации гепатита С должна была охватить как минимум 90% пациентов". "Согласно официальным данным Минздрава Грузии, за четыре года бенецифиарами программы смогли стать только 40% от всего числа пациентов. К октябрю 2019 года включены в нее были не более 60 тысяч человек, из которых 55 тысяч уже завершили курс лечение", - цитирует Чиаберишвили "Грузия-онлайн".

Первый заместитель министра по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Тамар Габуния заявила в эфире "Рустави 2", что провал программы - "не очень хороший случай", несмотря на то, что "прецеденты наблюдались в мировой практике".