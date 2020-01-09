09 января 2020, 09:45
Перевозчик анонсировал открытие авиасообщения между Краснодаром и Тамбовом
Авиарейсы из Краснодара в Тамбов и обратно решено выполнять дважды в неделю, первый вылет запланирован на 1 февраля, сообщила компания "Руслайн".
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Перелет составит 1 час 45 минут. В 08.30 мск самолет будет вылетать в Краснодар, в 11.45 мск - обратно в Тамбов, информировал сегодня "Регион Online".
Стоимость билетов составит от трех тысяч рублей, со ссылкой на пресс-службу компании "Руслайн" сообщил сегодня "Блокнот-Краснодар". По данным агрегатора Аviasales, билеты стоят 3185 рублей.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 декабря 2019 года компания "Азимут" открыла прямое авиасообщение между Краснодаром и немецким городом Мюнхеном.
"Распределение субсидий на аэропорты вызвало недовольство жителей Ставрополья", "Аэропорт Астрахани восстановил работу по графику", "Компания "Грозный Авиа" утратила сертификат Росавиации".
09 января 2020, 11:35
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Учения разведчиков начались в трех районах Чечни
Более 1500 военнослужащих приступили к стрельбам на полигонах в Шатойском, Шалинском и Наурском районах Чечни.
09 января 2020, 10:43
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Активисты в Назрани призвали чиновников отремонтировать футбольное поле
Футбольное поле в крупнейшем городе Ингушетии находится в непригодном для игр состоянии, указали местные активисты. За полем должно следить министерство спорта, пояснила мэрия Назрани.
09 января 2020, 08:44
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Азербайджан зафиксировал пулеметные обстрелы на линии фронта
Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 24 раза за сутки, заявило сегодня министерство обороны страны.
09 января 2020, 08:07
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Суд в Баку навязал Юнису Сафарову государственного защитника
Юнис Сафаров, обвиняемый в покушении на мэра Гянджи, отказался в суде от адвоката по назначению и попросил вернуть в процесс адвоката Эльчина Садыгова, отстраненного прокуратурой. Суд не удовлетворил ходатайство и назначил Сафарову государственного защитника.
09 января 2020, 07:16
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Жители грузинского села потребовали обеспечить их водой
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09 января 2020, 08:44
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