Перевозчик анонсировал открытие авиасообщения между Краснодаром и Тамбовом

09 января 2020, 09:45

Авиарейсы из Краснодара в Тамбов и обратно решено выполнять дважды в неделю, первый вылет запланирован на 1 февраля, сообщила компания "Руслайн".

Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Перелет составит 1 час 45 минут. В 08.30 мск самолет будет вылетать в Краснодар, в 11.45 мск - обратно в Тамбов, информировал сегодня "Регион Online".

Стоимость билетов составит от трех тысяч рублей, со ссылкой на пресс-службу компании "Руслайн" сообщил сегодня "Блокнот-Краснодар". По данным агрегатора Аviasales, билеты стоят 3185 рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 декабря 2019 года компания "Азимут" открыла прямое авиасообщение между Краснодаром и немецким городом Мюнхеном.