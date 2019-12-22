Международный аэропорт Краснодара. Фото: пресс-служба аэропорта http://krr.aero/press-center/photo/mezhdunarodnyy-aeroport-krasnodar/

22 декабря 2019, 10:34

Первый рейс в Мюнхен вылетел из Краснодара

Компания "Азимут" открыла сегодня прямое авиасообщение между Краснодаром и немецким городом Мюнхеном.

Первый рейс из Краснодара в Мюнхен вылетел сегодня, сообщил директор по управлению сетью и доходами авиакомпании "Азимут" Олег Дышкант.

"Этот рейс будет выполняться два раза в неделю с 22 декабря круглогодично", - приводит его слова ТАСС.

Рейсы решено выполнять по средам и воскресеньям на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров, уточнила пресс-служба международного аэропорта Краснодара.

"Вылеты из Краснодара запланированы на 9.00, прибытие в Мюнхен – в 10.55. В обратном направлении авиалайнер вылетит в 12.00, прилет в Краснодар – в 18.00. Время указано местное для каждого аэропорта", - говорится в сообщении, размещенном 19 декабря на сайте аэропорта.

Примечание:

"Открыто прямое авиасообщение между Грозным и Санкт-Петербургом", "Первый рейс в Мюнхен отправился из Грозного", "Компания "Грозный Авиа" утратила сертификат Росавиации".

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