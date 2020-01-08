Жители армянского города вышли на акцию протеста против закрытия роддома

08 января 2020, 19:53

Минздрав Армении решил закрыть родильное отделение больницы города Маралик, обслуживающее жителей 17 населенных пунктов. Горожане и работники учреждения перекрыли автодорогу Гюмри - Ереван с требованием отменить это решение.

Участники акции протеста потребовали, в частности, отменить решение Минздрава о прекращении финансирования родильного отделения и вместо этого переоснастить его и всю больницу оборудованием и укомплектовать специалистами.

Работники медучреждения, перекрывшие дорогу, заявили, что шесть месяцев назад обратились в Управление Минздрава, попросив направить в Маралик специалистов, но ответа на их просьбу так и не последовало, передает Tert.am.

"В подобных случаях за два месяца работников должны предупреждать, чтобы они знали, что дальше делать. Нас никто не предупредил, директор пришел, отключил газ и сказал, что отделение закрыто, хотя нет официального документа", - заявила одна из работниц отделения, слова которой перевела корреспондент "Кавказского узла".

Другая сотрудница медцентра отметила, что "отделение обслуживает не только жителей города Маралик, но и жителей всех 17 населенных пунктов, входящих в общину Ани". "А есть села, которые очень далеко находятся от Гюмри, как эти беременные будут ездить каждый раз в Гюмри?" - сказала женщина.

Участник акции заявил, что, как житель Маралика, он готов "бороться против закрытия родильного отделения до конца". "Как можно все время беспокоиться о низких демографических показателях в стране и в то же время закрывать родильные отделения в медцентрах? Минздрав вообще подумал о беременных женщинах, которые должны ездить по бездорожью в Гюмри и обратно? Они хоть понимают, перед каким риском ставят этих женщин?" - сказал мужчина в прямом эфире Tert.am.

Другой участник акции отметил, что хирург родильного отделения Мараликского медцентра умер несколько дней назад. "Его сын выразил готовность приехать и работать в родильном отделении медцентра, но, как он отметил, приглашения не получал. Готовность выразил и другой врач, однако ему сказали, что нет такой необходимости, поскольку отделение больше не работает", - утверждает житель Маралика.

Исполняющий обязанности директора медцентра Маралика Врам Меликян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не получал официального документа о закрытии отделения, а работники, соответственно, не получили извещения о сокращении, однако он "сверху получил указание не принимать роды".

По его информации, если в больнице будут принимать роды, то это работа не будет оплачиваться. "Тем не менее, накануне приняли роды, и для этого из другой больницы пригласили специалиста", - сообщил он.

Меликян считает, что, вместо закрытия, отделение, напротив, нужно оснастить оборудованием и укомплектовать специалистами. Само здание, по его словам, было отремонтировано примерно пять лет назад.

Врам Меликян добавил, что для нормальной работы родильному отделению необходимо 18 млн драмов (примерно 37 607 долларов). "106 родов было в 2019 году, когда отделение нуждается в специалистах. Если бы были специалисты, те, кто вынужденно поехал в Гюмри, пользовался бы услугами роддома Маралика", - считает руководитель медцентра.

В Министерстве здравоохранения Армении пояснили, что "в соответствии с приказом от 30 июля 2018 года о критериях родильных отделений медицинских организаций, для функционирования родильных домов первого уровня необходимо обслуживать не менее 150 рожениц".

Установленный критерий Минздрав считает "неслучайным", поскольку, как отметили в пресс-службе ведомства, "при низких показателях, деятельность родильных отделений нерентабельна с точки зрения финансовых затрат и эффективности".

"Кроме этого, придерживаться этим критериям очень важно во избежание случаев смерти рожениц и новорожденных, поскольку опыт показывает, что низкая рождаемость со временем непременно приводит к падению профессионального уровня специалистов", - сказала пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно данным ведомства, в родильном отделении медцентра города Маралик, в 2018 году родились 126 детей, а в 2019 году - 105.

Помимо этого, по словам Никогосян, отделение не имеет хирурга-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, а также неонатолога, "что представляет угрозу для рожениц и новорожденных, поскольку каждые роды, даже несложные, могут иметь непредсказуемый исход и в таких случаях требуется незамедлительное вмешательство высококвалифицированного специалиста".

Минздрав считает, что для населения безопаснее изначально обратиться в скорую помощь, чтобы доставили в ближайшую оснащенную необходимой техникой больницу.

Никогосян также отметила, что по всей Армении таких медцентров, родильные отделения которых не соответствуют критериям Минздрава по количеству родов в годовом разрезе, семь: медцентры Маралика, Ачаджура, Артени, Цахкаовита, Арцваберда, Каджарана и Наири.

По ее данным, в родильном отделении Медцентра Цахкаовита в 2018 году было 48 родов, в Артени - 41, в Ачаджуре - 88, в Арцваберде - 14, в Наири - 119, Маралике - 126, Каджаран - 42. При этом только на содержание родильного отделения медцентра города Маралик в прошлом году было выделено 135 млн драмов (примерно 282 053 долларов).

Однако, в случае закрытия родильного отделения, под сокращение попадут 12 медработников. Дальнейшая их судьба, по словам Никогосян, будет решаться в районной администрации. "Если будет возможность устроить их на работу в другом Медцентре - устроят", - сказала она.

Никогосян считает, что проблема нехватки специалистов в районных больницах Армении актуальна везде. "Сами специалисты не хотят работать в районах, предпочитают оставаться в столице", - отметила она.

Представители Минздрава сегодня встретились с перекрывшими дорогу работниками медцентра и жителями Маралика. После переговоров им удалось добиться того, что протестующие освободили дорогу.

В ведомстве пообещали поставить вопрос на обсуждение в районной администрации Ширакской области Армении. Участники протеста согласились открыть дорогу на время обсуждения вопроса, заявив, что если проблема решится не в их пользу, дорога снова будет перекрыта.

Офис омбудсмена Армении начал расследование в связи с прекращением финансирования родильного отделения медцентра Маралик, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе. Там же добавили, что рассматривают жалобы жителей по вопросам доступности медобслуживания.

Омбудсмен Арман Татоян сообщил, что направил письменный запрос в Минздрав Армении и общался с министром Арсеном Торосяном и губернатором Ширакской области Тиграном Петросяном.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц отметила, что Маралик - крупный город, и "желательно, чтоб он имел свой роддом".

По ее словам, с учетом низкого уровня рождаемости в Армении, 105 детей в годовом разрезе можно считать высоким показателем. "Я не могу сказать, что наличие родильного отделения будет способствовать повышению уровня рождаемости, но, по крайней мере, люди будут чувствовать себя защищеннее", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она предположила, что держать родотделение невыгодно экономически, но, "с точки зрения доступности медицины, закрывать его неразумно". "Не иметь специалиста на период беременности неправильно, а каждый раз ехать в другой город - и вовсе нехорошо с учетом состояния дорог, да и вообще", - отметила Нина Карапетянц.

По ее словам, для Армении население - вопрос первостепенной важности, и здоровье женщины и ребенка превыше всего. Она считает, что, "если и есть какие-то стандарты, которые мешают, их просто нужно поменять".

"В районах, по результатам наших опросов, ситуация с медициной не самая лучшая, люди на местах часто не имеют возможности получить медицинскую помощь. Потом мы удивляемся, откуда столько смертей, недоношенных детей, больных женщин. Не экономить на здоровье и учебе - это долгосрочный вклад, который идет на укрепление всех остальных сфер", - заключила Нина Карапетянц.