04 января 2020, 20:10

Парапланерист погиб в горах Кабардино-Балкарии

В результате жесткой посадки параплана в Чегемском районе погиб один человек, еще один пострадавший находится в больнице.

Инцидент произошел сегодня в селе Эльтюбю. В результате жесткой посадки параплана один человек погиб, число пострадавших уточняется, проинформировало Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Ведомство начало доследственную проверку обстоятельств инцидента. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте управления Следкома.

Спасатели уточнили, что в результате происшествия еще один человек пострадал и доставлен в больницу. "Есть один погибший и один пострадавший. Пострадавший госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Они совершали полет на параплане, что именно произошло, пока неизвестно", - цитирует представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России ТАСС.

У пострадавшего диагностированы ушибы и перелом, по предварительным данным, угрозы его жизни нет, проинформировали в больнице.

В республиканскую больницу доставлен пилот-инструктор, погибший - житель Ставропольского края, сообщает без ссылки на источник 5-tv.ru.

"Кавказский узел" ранее писал, что 13 сентября 2019 года в Чегемском ущелье столкнулись два параплана. Пострадали три человека, один из которых умер в машине скорой помощи.

Примечание:

"Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Третий день поисков туриста на Эльбрусе не дал результатов", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".

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