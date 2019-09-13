Умер один из пострадавших в Кабардино-Балкарии парапланеристов

13 сентября 2019, 17:00

Один из трех пострадавших при столкновении парапланов в Чегемском ущелье умер в машине скорой помощи, еще один доставлен в больницу, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня во время полета в Чегемском ущелье столкнулись два параплана. Пострадали три человека, один из которых получил тяжелые травмы, проинформировало МЧС.

Мужчина из Краснодара, 1974 года рождения, скончался в машине скорой помощи, его тело передано следователям для выяснения причин смерти. Еще один пострадавший из Ростова-на-Дону с травмами средней степени тяжести доставлен в Центральную районную больницу Чегема, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным ведомства, третья пострадавшая, туристка из Москвы, от помощи врачей отказалась.