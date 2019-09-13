13 сентября 2019, 15:58
Парапланеристы пострадали в горах Кабардино-Балкарии
Три человека пострадали при столкновении двух парапланов в Чегемском ущелье, сообщило МЧС.
По данным ведомства, сегодня во время полета в Чегемском ущелье столкнулись два параплана. Один из трех пострадавших получил тяжелые травмы.
"Человека с тяжелыми травмами доставили на базу парадрома и передали работникам Центра медицины катастроф. Остальные два человека в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал, что в июле туристка из Екатеринбурга пострадала при жесткой посадке на параплане в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Спасатели передали ее врачам скорой помощи.
"Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Третий день поисков туриста на Эльбрусе не дал результатов", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".
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