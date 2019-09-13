13 сентября 2019, 15:58

Парапланеристы пострадали в горах Кабардино-Балкарии

Три человека пострадали при столкновении двух парапланов в Чегемском ущелье, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сегодня во время полета в Чегемском ущелье столкнулись два параплана. Один из трех пострадавших получил тяжелые травмы.

"Человека с тяжелыми травмами доставили на базу парадрома и передали работникам Центра медицины катастроф. Остальные два человека в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле туристка из Екатеринбурга пострадала при жесткой посадке на параплане в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Спасатели передали ее врачам скорой помощи.

Примечание:

"Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Третий день поисков туриста на Эльбрусе не дал результатов", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 сентября 2019, 16:04

13 сентября 2019, 15:19

13 сентября 2019, 14:32

13 сентября 2019, 14:21

13 сентября 2019, 14:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи