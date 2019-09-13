Парапланеристы пострадали в горах Кабардино-Балкарии

13 сентября 2019, 15:58

Три человека пострадали при столкновении двух парапланов в Чегемском ущелье, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сегодня во время полета в Чегемском ущелье столкнулись два параплана. Один из трех пострадавших получил тяжелые травмы.

"Человека с тяжелыми травмами доставили на базу парадрома и передали работникам Центра медицины катастроф. Остальные два человека в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле туристка из Екатеринбурга пострадала при жесткой посадке на параплане в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Спасатели передали ее врачам скорой помощи.