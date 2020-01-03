Певица из Кабардино-Балкарии вышла в полуфинал проекта "Новая звезда"

03 января 2020, 02:30

По результатам голосования жюри уроженка Кабардино-Балкарии Малика Атабиева прошла в полуфинал вокального конкурса "Новая звезда-2020" на телеканале "Звезда".

Атабиева стала одной из 24 участников, вышедших в полуфинал творческого конкурса на телеканале "Звезда".

Певица выступила в отборочном туре с песней Shape of my heart, ее участие в полуфинале одобрило жюри, сообщил 2 января "Регион Online".

"Новая звезда" – музыкальное состязание, в котором принимают участие исполнители из всех регионов России. 85 вокалистов представляют свой родной край, а эксперты в сфере эстрадного искусства выбирают сильнейших. Финалистов и победителя определяют по результатам голосования телезрителей, сообщает телеканал "Звезда" на своем сайте.

"По оценкам жюри я прохожу в полуфинал проекта «Новая Звезда», который состоится 3 января!" - написала Малика Атабиева на своей странице в Instagram. Она сообщила, что будет исполнять на конкурсе свою авторскую песню. "Я представляю Кабардино-Балкарии, но по итогам отборочного тура я ещё и единственный представитель Северо-Кавказского федерального округа и надеюсь на поддержку наших братских республик", - отметила она, призвав телезрителей голосовать за нее.

Малика Атабиева родилась в 1998 году в селе Кенже, музыкой и вокалом увлеклась еще в школе, а после ее окончания поступила в Северокавказский государственный институт искусств на факультет режиссуры телевидения. В 2018 году в номинации "вокал" победила в республиканском конкурсе "Студенческая весна", в 2019 году участвовала с авторской песней во втором сезоне шоу "Песни" на телеканале ТНТ, следует из справки на сайте Uchastniki.com.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января уроженец Баксана Аскер Бербеков одержал победу в телешоу "Голос", получив более 66 процентов зрительских голосов.