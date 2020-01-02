Певец из Кабардино-Балкарии победил на шоу "Голос"

02 января 2020, 02:43

Уроженец Баксана Аскер Бербеков одержал победу в телешоу "Голос", получив более 66 процентов зрительских голосов.

Бербеков выступил в финале восьмого сезона вокального шоу, транслировавшегося вечером 1 января на "Первом канале".

Певец, наставником которого был Константин Меладзе, исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и "Карточный домик", передают сегодня РИА "Новости". По результатам sms-голосования в прямом эфире он получил 66,1 процентов зрительских голосов, отмечает издание.

Бербеков родился в городе Баксане, окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных, в настоящее время живет и работает в Москве, написали со ссылкой на Министерство культуры Кабардино-Балкарии ТАСС.

Исполнителя поздравил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На своей странице в в Instagram 1 января он разместил фрагмент видео, в котором объявили победителя конкурса,в аннотации к которому написал: "Поздравляю Аскера и всех жителей Кабардино-Балкарии с очередной нашей общей победой". По данным на 1.40 мск сегодня видео просмотрели 26,5 тысяч раз, пользователи оставили под ним 1100 комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что уроженка Ингушетии Рагда Ханиева не прошла в финал шоу "Голос" на "Первом канале". Поклонники возложили вину за неудачу исполнительницы на ее наставника Сергея Шнурова.