На избирательном участке. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

26 декабря 2019, 09:57

Суд обязал привлечь ЦИК России к делу о видео с выборов в Волгограде

Сроки хранения видеозаписей с избирательных участков, на которых могут быть свидетельства фальсификации итогов выборов в Волгоградской области, варьируются, согласно разным постановлениям ЦИК России, от трех месяцев до года, выяснил суд на заседании по иску активиста Бориса Пылина. Суд постановил запросить у ЦИК разъяснения противоречивых постановлений.

Как писал "Кавказский узел", активист Борис Пылин, который был наблюдателем на выборах 8 сентября, потребовал в суде отменить результаты выборов депутатов по одному из округов, заявив о завышении явки. Он попросил суд обязать Волгоградский облизбирком продлить срок хранения видеозаписей с трех месяцев до года, опасаясь, что будут утрачены свидетельства о фальсификациях на выборах. 11 декабря суд запретил избиркому уничтожать видеозаписи, пока не будет рассмотрен иск активиста.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

25 декабря на заседании Волгоградского облсуда судья поинтересовался, чем руководствовался облизбирком при принятии постановления, согласно которому хранить видеозаписи с участков можно не более трех месяцев. ЦИК России в 2012, 2016 и 2018 годах издавал соответствующие постановления, причем постановления 2012 и 2018 годов регламентируют хранение записей в течение года, а постановление 2016 года отводит на это три месяца, обратил внимание судья.

Представитель облизбиркома пояснила, что в данном случае решение основывалось на постановлении 2016 года. "Императивной нормы хранить не менее года нигде нет. Хранение – это тоже расходы, на это были задействованы средства областного бюджета", - сказала она.

Судья предположил, что для разъяснения последнего постановления, от 2018 года, необходимо привлечь к процессу Центризбирком России, "чтобы ЦИК разъяснила, что имела в виду, нужно ли эти условия хранения применять при выборах депутатов областной думы".

В итоге суд постановил привлечь к процессу ЦИК России и направить в ЦИК исковое заявление Пылина. Следующее заседание назначено на 16.00 мск 10 января, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Представитель облизбиркома заявила, что не подлежит применению постановление ЦИК 2012 года, на которое мы ссылались в административном исковом заявлении, а подлежит применению постановление якобы 2016 года. В постановлении 2012 года говорится о годовом сроке хранения видеозаписей, в постановлении 2016-го – не менее трех месяцев. Мы поясняли, что в Волгоградской области трехмесячный срок явно недостаточный , чтобы правоохранительные органы смогли провести проверку. Мы отметили также, что есть постановление 2018 года, где также говорится, что срок хранения составляет год", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" после заседания директор юридического агентства AVIM Иван Иванов, представляющий интересы Бориса Пылина.

По словам Иванова, облизбирком ссылается на позицию Верховного суда о том, что у избирательных комиссий регионов есть право устанавливать срок хранения видео. "Но он эту норму не анализировал и не исследовал ее правоприменительную практику. Согласно нашему законодательству, человек может оспорить нарушения только на своем участке, но не на соседнем и не по области. Это абсурд. ЕСПЧ говорит по этому поводу, что государство должно проводить выборы в соответствии с нормой, обеспечивающей волеизъявление народа в целом, а не только с точки зрения прав и свобод конкретного гражданина. ЕСПЧ взыскивал уже в пользу людей значительные суммы по подобным искам. Мы сегодня (25 декабря) уточнили административное исковое заявление и привели там позицию ЕСПЧ", – рассказал юрист.

Пылин сообщил в ФСБ о возможной фальсификации на выборах

Записи, о которых идет речь, не исследовались в суде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Борис Пылин.

По словам активиста, на видео могут быть обнаружены вероятные фальсификации итогов выборов на 20 избирательных участках по Дзержинскому избирательному округу №14. "Записи могу показать, сколько человек с восьми утра до восьми вечера подошли к урне и опустили туда избирательный бюллетень. Я утверждаю, например, что было 500-600 человек, а в протоколе записано 1500-1700. Речь идет о 20 участках, из них часть расположена в Дзержинском районе, и 11 – в Краснооктябрьском. Одна видеокамера на участке по постановлению ЦИК должна была быть направлена в стационарный ящик для голосования, куда бросают бюллетени. При просмотре легко можно подсчитать, сколько человек бросили бюллетени", – пояснил Борис Пылин.

Видеотрансляция с участков была отключена, утверждает активист, однако, по его данным, все избирательные участки были оборудованы наружным видеонаблюдением, и избирательная комиссия имеет техническую возможность подсчитать число избирателей, зашедших в здание в течение 12 часов, пока проводилось голосование.

Пылин отметил, что сдал 12 декабря заявление в СУ СКР по Волгоградской области "о преступлении коррупционного характера", в котором рассказал о фальсификациях на выборах. По его словам, аналогичное заявление направлено в региональное управление ФСБ.

Поддержать Бориса Пылина в суде пришли активистка Ольга Карпухнова и сестра активиста Валентина. Ольга Карпухнова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была наблюдателем на участке во время президентских выборов в марте 2018 года. "Все, о чем говорит Пылин, я видела. Видела , как люди уносили бюллетени, видела испорченные бюллетени. Но когда начали подсчет, меня отогнали от стола. С первого раза у них сошлось и по количеству пришедших, и по количеству брошенных бюллетеней. При этом не было ни одного испорченного", – поделилась воспоминанием активистка.

Юрист указал на необходимость пересмотра избирательного законодательства

В последние годы Конституцию и федеральные законы "часто подменяют подзаконными актами, инструкциями и регламентами", которые, "по сути, принимаются в более упрощенном порядке, не подвергаются общественной экспертизе", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в деле юрист Дмитрий Любитенко.

"Те лица, которые должны действовать в рамках этих регламентов и нормативных актов, сами же и издают их для себя. Внутренние документы избирательные комиссии принимают в той редакции, в которой им удобнее работать. Они еще и друг другу противоречат: в какой-то ситуации можно применять одни инструкции, в какой-то – другие. Есть правовая позиция Конституционного суда России, который неоднократно говорил, что в случае если законодатель или лицо, которое издает нормативный акт, не может добиться необходимой степени четкости, недвусмысленности формулировок, это открывает простор для произвола и применения закона в дискриминационном порядке – в одних случаях одним образом, в других –другим, и это недопустимо", – рассказал юрист.

По его словам, существует принятая постановлением правительства методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов. "В ней указано, что коррупциогенным фактором является и наличие большого количества бланкетных норм (предоставляющих властям и чиновникам право самостоятельно устанавливать правила. – Прим. "Кавказского узла"), отсылающих к подзаконным актам. И это предпосылка для нарушения прав и законных интересов граждан", – сказал Любитенко.

Уничтожение видеозаписей, в которых фиксируются возможные нарушения, не позволяет потерпевшему защищать свои интересы и пересматривать результаты голосования, констатировал юрист. "Требуется пересмотр подходов законодателя к регулированию избирательного процесса: нельзя так много отдавать на откуп самим избирательным комиссиям", – озвучил свою точку зрения Дмитрий Любитенко.

Примечание:

"Пять партий прошли в волгоградскую облдуму", "Сторонница Навального в Волгограде доставлена на допрос", "Умное голосование" дало заметные результаты лишь в одном регионе юга России".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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