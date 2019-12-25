25 декабря 2019, 21:57

Застройщик в Избербаше заподозрен в мошенничестве на 7,7 млн

Предприниматель подозревается в том, что похитил собранные с дольщиков деньги на строительство трех многоэтажных домов в Избербаше.

По версии прокуратуры, в 2014-2016 годах застройщик заключил с дольщиками договоры долевого участия в строительстве трех многоквартирных домов в Избербаше. При этом разрешения на строительство он не получил, отмечает ведомство.

Застройщик возвел лишь железобетонные каркасы домов, а собранные с участников долевого строительства более 7,7 миллионов рублей он потратил на цели, не связанные со строительством зданий, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Местные жители пожаловались в прокуратуру, что застройщик не выполняет свои обязательства, после проверки ведомство возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии прокуратуры не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре прокуратура возбудила дело о мошенничестве после жалобы жителей Дагестана о хищении их денег под предлогом участия в долевом строительстве.

Примечание:

"Активистам удалось помешать началу застройки пляжа в Каспийске", "Этаж дома в Дербенте демонтирован по требованию прокуратуры", "Жители Махачкалы раскритиковали правила землепользования".

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