Стройка. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

02 октября 2019, 19:25

Махачкалинец заподозрен в обмане дольщиков

Прокуратура возбудила дело о мошенничестве после жалобы жителей Дагестана о хищении их денег под предлогом участия в долевом строительстве.

По данным прокуратуры, в 2017 году житель Махачкалы, представившись директором ООО "Прогресс", заключил договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома на общую сумму свыше 2,1 млн рублей, из которой 680 тысяч рублей были переданы ему в качестве первоначального взноса. С жалобой на хищение денег обратились двое жителей Дагестана.

"Проверкой установлено, что ни указанный гражданин, ни ООО "Прогресс" собственниками земельного участка, на котором планировалось строительство дома, не являются. Какие-либо разрешительные документы на строительство отсутствуют", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество), уточнило ведомство.

Часть 3 статьи 159 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

"Кавказский узел" также писал, что председатель жилищно-строительного кооператива "Альянс" продал квартиры на 300 млн рублей, не получив разрешения на строительство дома в Махачкале, сообщила прокуратура 1 октября. В июле в мошенничестве был заподозрен другой застройщик в Махачкале. По данным ведомства, житель столицы Дагестана, получив разрешение на строительство индивидуального жилья, стал возводить многоэтажку и продавать в ней квартиры. 

Примечание:

"Активистам удалось помешать началу застройки пляжа в Каспийске", "Этаж дома в Дербенте демонтирован по требованию прокуратуры", "Жители Махачкалы раскритиковали правила землепользования".

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