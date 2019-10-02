Махачкалинец заподозрен в обмане дольщиков

02 октября 2019, 19:25

Прокуратура возбудила дело о мошенничестве после жалобы жителей Дагестана о хищении их денег под предлогом участия в долевом строительстве.

По данным прокуратуры, в 2017 году житель Махачкалы, представившись директором ООО "Прогресс", заключил договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома на общую сумму свыше 2,1 млн рублей, из которой 680 тысяч рублей были переданы ему в качестве первоначального взноса. С жалобой на хищение денег обратились двое жителей Дагестана.

"Проверкой установлено, что ни указанный гражданин, ни ООО "Прогресс" собственниками земельного участка, на котором планировалось строительство дома, не являются. Какие-либо разрешительные документы на строительство отсутствуют", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество), уточнило ведомство.

Часть 3 статьи 159 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

"Кавказский узел" также писал, что председатель жилищно-строительного кооператива "Альянс" продал квартиры на 300 млн рублей, не получив разрешения на строительство дома в Махачкале, сообщила прокуратура 1 октября. В июле в мошенничестве был заподозрен другой застройщик в Махачкале. По данным ведомства, житель столицы Дагестана, получив разрешение на строительство индивидуального жилья, стал возводить многоэтажку и продавать в ней квартиры.