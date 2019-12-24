24 декабря 2019, 08:29

Вторая за двое суток авария оставила без воды 160 тысяч жителей Кубани

Очередная авария на Троицком водоводе прервала сегодня снабжение водой Новороссийска, Геленджика и Крымского района.

Как информировал "Кавказский узел", после аварим на Троицком водоводе 22 декабря была полностью прекращена подача воды в дома жителей Новороссийска, Геленджик и Крымск отключение затронуло частично. На следующий день, 23 декабря, "Кубаньводкомплекс" рапортовала об устранении последствий прорыва трубы.

Скриншот сообщения об аварии на водоводе в ночь на 24 декабря 2019 года, https://www.instagram.com/p/B6b49nJg2WU/Сегодня в 5.10 мск на Троицком магистральном водоводе произошла еще одна авария, на этот раз в районе хутора Плавни Крымского района. В зону отключения попали 160 тысяч человек - жители Крымского района, Новороссийска и Геленджика, со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю информировал "Югополис".

Подача воды в Новороссийске полностью прекращена, ее планируют возобновить через сутки, сообщила сегодня на своем сайте администрация города. Власти пообещали обеспечить подвоз питьевой воды спецтехникой.

Глава Крымского района Сергей Лесь попросил местных жителей сделать запас воды, пока есть напор. "Срочно собираем всю имеющуюся технику, просим помощи у соседних районов, будет организован подвоз воды", написал он сегодня на своей странице в Instagram.

На сайтах администрации Геленджика и компании "Кубаньводкомплекс" к 8.29 мск 24 декабря не появилось информации о новой аварии.

Примечание:

"Жители села в Сочи потребовали решить проблему с водоснабжением", "Заявление властей Кабардино-Балкарии о стабильном водоснабжении возмутило пользователей Instagram", "Отравление жителей чеченского села актуализировало проблему с питьевой водой".

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