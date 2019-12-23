Авария на Троицком водоводе. Фото: официальный сайт администрации и Думы муниципального образования город-герой Новороссийск http://admnvrsk.ru/

23 декабря 2019, 16:04

Подача воды жителям Кубани возобновлена после крупной аварии

Ремонтники полностью починили водопровод, снабжающий Новороссийск, Крымск и Геленджик, началась поэтапная подача воды в жилые дома.

Как писал "Кавказский узел", авария на Троицком водоводе произошла вчера, 22 декабря. Подача воды в дома жителей Новороссийска прекратилось полностью, Геленджик и Крымск отключение затронуло частично.

Работы по устранению порыва продолжались всю ночь, прорванный участок трубы длиной 1,7 метра был полностью заменен. Система начала заполняться водой, осуществляется промывка сетей. Плановое время подачи воды в Крымск - 14.00 мск, в Новороссийск - 16.00, в Геленджик - 18.00, информировало сегодня на своем сайте ГТРК "Кубань".

"Замена аварийного участка – сложный технологический процесс. Все сотрудники Троицкого группового водопровода работают в круглосуточном режиме, и делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение в городах в кратчайшие сроки", - процитировало сегодня директора компании "Кубаньводкомплекс" Александра Лазарева издание "Ясно".

Власти Геленджика, Новороссийска и Крымска продолжают подвоз питьевой воды местным жителям, говорится на сайтах городских администраций. К 16.04 мск 23 декабря на этих сайтах отсутствует информация о том, что подача воды полностью восстановлена.

Примечание:

"Грозненцы пожаловались на регулярные отключения воды", "Отчет властей о подаче воды в Новочеркасске удивил горожан", "Четыре детсада закрыты в Краснодаре после аварии на водопроводе".

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