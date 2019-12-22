Жители трех городов Кубани остались без воды после аварии

22 декабря 2019, 12:17

Подача воды в дома жителей Новороссийска полностью прекращена, а водоснабжение в Геленджике и Крымске ограничено сегодня после аварии на водоводе.

Подача воды жителям Новороссийска прекращена в ночь на 22 декабря после аварии на водоводе, информирует пресс-служба администрации города.

"Предварительное время устранении аварии - сутки. Подвоз воды будет организован спецтехникой МУП "Водоканал"", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В связи с аварией ограничено также водоснабжение в Геленджике и Крымске, пишет "Юга.ру".

По данным мэрии Геленджика, подача воды будет временно возобновлена с 18.00 до 20.00 мск. Власти Крымска в свою очередь обратились к жителям с просьбой запастись водой, пока есть напор, сообщает издание.

Водоснабжение домов жителей этих городов приостановлено в связи с аварией на магистральном участке Троицкого группового водовода, уточняют "Кубанские новости".

Троицкий групповой водовод поставляет воду в Новороссийск, Геленджик, ряд поселков Черноморского побережья, а также в Крымск и в три сельских поселения Крымского района, информирует "Кубаньводкомплекс".

"Кавказский узел" писал также, что 12 августа после аварии на Троицком групповом водоводе остались без воды жители Новороссийска, Геленджика, Крымска и прилегающих к ним населенных пунктов.