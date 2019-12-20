Астраханка провела пикет против политических репрессий

Жена осужденного по делу "Хизб-ут-Тахрир"* гражданина Узбекистана провела сегодня в Астрахани пикет в рамках всероссийской акции "Матери против политических репрессий".

Как писал "Кавказский узел", 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Астрахани состоялись две акции: одна организована чиновниками, другая - представителями партии "Парнас". Участники второго пикета указали на то, что преследование по политическим мотивам продолжается и в наши дни.

Сегодня жительница Астрахани Рабия Камолова провела 10-минутный одиночный пикет на площади Ленина, близ Астраханского кремля. За это время к астраханке никто не подошел. Пикет продлился недолго из-за холодной ветреной погоды, передал корреспондент "Кавказского узла". Протестующая держала плакат с фотографией своего супруга Рахмиддина Камолова и надписью "Матери против политических репрессий. Свободу нашим детям!". Она пояснила, что 7 декабря принимала участие в одиночных пикетах, которые движение "Матери против репрессий" организовало близ московского Кремля. "После этого решили провести пикеты по всей стране - каждая там, где живет", - сообщила Рабия Камолова.

Она отметила, что впервые проводит акцию протеста в Астрахани. "Мне кажется важным показать людям, что безо всяких доказательств людей осуждают только за то, что они мусульмане, что соблюдают свою религию - на 16 лет, на 22, 24 года", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Движение "Матери против политических репрессий" создано в начале ноября, в него вошли родственники фигурантов различных политических дел. В частности, в акциях движения принял участие дед ростовчанина Яна Сидорова, сообщила 19 ноября "Новая газета". Ян Сидоров, а также Владислав Мордасов 4 октября были признаны виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. Amnesty International признала Сидорова и Мордасова узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

По словам протестующей, ее мужа, гражданина Узбекистана Рахмиддина Камолова, в феврале 2016 года задержали в Москве для проверки документов. "Выяснилось, что Узбекистан включил его в список лиц, находящихся в международном розыске. Его задержали на несколько дней, потом был суд. Его оштрафовали на 5000 рублей за то, что он подавал документы на убежище в России, статус беженца ему не дали, и там было несколько дней просрочки этих его временных документов", - рассказала жительница Астрахани.

После Камолова передали сотрудникам Службы национальной безопасности Узбекистана. "Те запихнули его в машину и повезли в аэропорт. По дороге сотрудники СНБ оказывали на него физическое и психологическое давление, добиваясь, чтоб он подписал согласие на выезд из страны. Но он ничего не подписал, и его потом вернули, передали российским сотрудникам. Потом опять был суд. Узбекистан не предъявил каких-то документов, чтобы Россия могла его депортировать, и его оставили в СИЗО. Там он сидел в ожидании депортации несколько месяцев", - сообщила супруга Рахмиддина Камолова.

В России против Камолова завели уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации. "У нас за это время ни разу не проходили обыски, меня ни разу не допрашивали, ничего такого. Никаких доказательств, что он причастен к каким-то террористическим группам, также не было. Но начался суд, и в декабре 2017 года его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбывает срок в Тверской области, а я вернулась с ребенком в Астрахань, потому что я отсюда родом", - рассказала протестующая.

Она утверждает, что обвинение построено на единственной аудиозаписи разговора Камолова с друзьями. "Причем, ни о каких терактах они речи не вели. Больше ничего нет. Часть свидетелей, которые проходили по делу, его даже не знали. Приговор ему вынесли абсолютно несправедливо", - настаивает Камолова.

Приговор Камолову вынес 18 декабря 2017 года Московский окружной военный суд. Гражданин Узбекистана признан руководителем организации "Хизб-ут-Тахрир", признанной в России террористической и запрещенной решением суда. "В суде не было приведено ни одного доказательства того, что Рахмиддин является членом этой организации", - процитировало 21 декабря 2017 года адвоката Рахмиддина Камолова Тимофея Широкова "Радио Свобода - Озодлик".

* организация признана террористической и запрещена в России судом.