Три жительницы Северной Осетии задержаны при попытке встречи с главой региона

20 декабря 2019, 15:43

Силовики задержали троих бывших работниц Бесланского маисового комбината, которые собрались у здания правительства региона для встречи с Вячеславом Битаровым по вопросу выплаты долгов по зарплате. После разъяснительной беседы в отделе полиции задержанные были отпущены.

Как сообщал "Кавказский узел", бывшие работники Бесланского маисового комбината неоднократно проводили акции с требованием погасить долги по зарплате. 13 сентября они вышли на площадь перед зданием правительства Северной Осетии и потребовали встречи с главой республики Вячеславом Битаровым или премьером Таймуразом Тускаевым, однако с ними никто не встретился. Денег, которые удастся выручить от продажи оставшегося имущества Бесланского маисового комбината, не хватит на выплату всей задолженности, сообщили бывшие сотрудники предприятия.

Бесланский маисовый комбинат был закрыт в 2011 году, а спустя три года был признан банкротом из-за долгов перед кредиторами. Задолженности по зарплате составляют от 200 тысяч до полутора миллионов рублей.

Полицейские во Владикавказе задержали трех бывший работников Бесланского маисового комбинат», которые пытались записаться на прием к главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, сообщила представительница инициативной группы завода Светлана Атаеева. По ее словам, на площади Свободы 19 декабря были задержаны Аза Ходова, Венера Багаури и ее дочь.

«Их заподозрили в организации несанкционированного митинга. Но ни о каком митинге речи не было. Мы хотели попасть на прием к Вячеславу Битарову. Мы спокойно стояли у дома правительства, не кричали, а тем более никаких призывов с нашей стороны не было, поэтому их задержание стало неприятным сюрпризом для нас […] На протяжении 8 лет нас не принял ни один из глав республики. Мы не можем просто встретиться и объяснить свою ситуацию»,- процитировало 19 декабря Атаеву издание «Основа».

По словам Атаевой, Азу Ходову могли задержать из-за ее активной деятельности по вопросу выплаты долгов по зарплате бывшим работникам завода. По данным издания, троих жительниц республики задержали по статье 20.2 КоАП России («нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), но через несколько часок отпустили из полицейского участка.

"Я написала объяснительную, в которой указала, что мы не собирались проводить каких-либо акций, а целенаправленно шли на прием к Битарову. Тем более Аза Ходава не являлась инициатором встречи», - привело 19 декабря слова Атаевой издание «Кавказ. Реалии».

В руках у собравшихся у дома правительства региона не было ни плакатов, ни транспарантов, сообщили очевидцы. В отделе полиции с задержанными провели разъяснительную беседу, отмечает 19 декабря издание.

На сайте северо-осетинского управления МВД на 15.35 мск сегодня нет информации о задержании 19 декабря бывших работников Бесланского маисового завода у здания правительства республики.

Напомним, что прокуратура Северной Осетии 17 декабря направила в суд дело бывшего гендиректора ОАО "Бесланский маисовый комбинат", обвиняемого в преднамеренном банкротстве предприятия и растрате. Гендиректор Бесланского маисового комбината был задержан в апреле 2016 года по подозрению в незаконной продаже восьми километров железной дороги.