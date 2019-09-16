Бывшие работники маисового комбината в Беслане потребовали погасить долги по зарплате

16 сентября 2019, 05:38

Тех денег, которые удастся выручить от продажи оставшегося имущества Бесланского маисового комбината, не хватит на выплату всей задолженности, сообщили бывшие сотрудники предприятия.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники Бесланского маисового комбината неоднократно проводили акции с требованием погасить долги по зарплате. В октябре 2015 года около 40 бывших сотрудников комбината провели пикет перед зданием филиала одного из банков.

Бывшие сотрудники Бесланского маисового комбината сообщили, что планируется продажа последнего лота имущества комбината за десять миллионов рублей. Эти деньги должны быть распределены между бывшими работниками предприятия для погашения долгов по зарплате, пишет 15 сентября "Кавказ. Реалии".

Однако, по словам одной из бывших работниц комбината Азы Ходовой, долгов накопилось больше, чем удастся выручить денег с проданного имущества. "Мы все подсчитали. Долг около 65 миллионов рублей. Только у меня в справке о зарплате долг 190 тысяч рублей, а по решению суда - 332 тысячи", - цитирует ее osnowa.news.

Ранее, 13 сентября, бывшие сотрудники предприятия провели еще одну акцию. Они вышли на площадь перед зданием правительства Северной Осетии и потребовали встречи с главой республики Вячеславом Битаровым или премьером Таймуразом Тускаевым, однако с ними никто не встретился.

Бесланский маисовый комбинат был закрыт в 2011 году, а спустя три года был признан банкротом из-за долгов перед кредиторами. Задолженности по зарплате составляют от 200 тысяч до полутора миллионов рублей, пишет "Осетия-Ирыстон".

Какими-либо комментариями бывших владельцев комбината относительно слов бывших сотрудников предприятия "Кавказский узел" пока не располагает.