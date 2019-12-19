Сын первого президента Грузии ранен в Тбилиси

19 декабря 2019, 20:27

Цотне Гамсахурдия госпитализирован после покушения в центре Тбилиси. Полиция завела дело о попытке умышленного убийства.

Инцидент произошел сегодня в Вере - центральном районе Тбилиси. Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия был ранен и доставлен в больницу, сообщило МВД Грузии.

По данным ведомства, начато расследование дела о попытке преднамеренного убийства по ст. 19-108 УК Грузии, перевела сообщение "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Гамсахурдия был ранен в грудь, когда находился возле своего дома на улице Гали, пишет "Sputnik-Грузия".

Отец Цотне Гамсахурдии - первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия - умер в декабре 1993 года в селении региона Самегрело, где он вместе со своими сторонниками скрывался от властей. В марте 2017 года сторонники и сыновья Звиада Гамсахурдии заявили, что следствие затягивает расследование дела о его гибели.

Напомним, Цотне Гамсахурдия в 2009 году был осужден на 9,5 года по обвинению в покушении на жизнь своего соседа в бытовой ссоре. Кроме того, Гамсахурдия был признан виновным по делу о взятке сотруднику тюрьмы за переправку корреспонденции. Он также обвинялся в шпионаже в пользу России и участии в антиправительственном заговоре. В 2012 году суд признал Гамсахурдию виновным во взяточничестве и увеличил срок заключения до 13 лет и двух месяцев. В октябре 2012 года Михаил Саакашвили, который был в то время президентом Грузии, помиловал Цотне Гамсахурдию.