19 декабря 2019, 19:06

Застройщик осужден за хищение при строительстве домов для сирот в Миллерово

Ростовский областной суд назначил три года колонии руководителю строительной фирмы, признанному виновным в хищении из бюджета Миллеровского района 12 миллионов рублей при возведении жилья для сирот.

Согласно приговору суда первой инстанции, компания "РНРпроектДом" с октября 2014 по март 2016 года занималась строительством двух многоквартирных жилых домов для детей-сирот, не завершив при этом строительно-монтажные и отделочные работы. Деньги за работы были перечислены в полном объеме, и директор компании Вадим Никулин присвоил их себе, причинив ущерб управлению строительства Миллеровского района, решил суд. Никулин приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Ростовской области.

Дело Никулина рассматривалось с апреля 2018 года, приговор был вынесен 24 июля 2019 года, следует из картотеки на сайте Миллеровского райсуда.

Застройщик не признал своей вины и обжаловал приговор. По мнению адвоката Никулина, суд не учел ряд доказательств, в частности, экспертизы движения средств по расчетному счету компании, данные о количестве и стоимости поставленных материалов, сообщало 15 октября издание Donday.

"Приговор по данному делу был оставлен без изменения" - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского областного суда. Рассмотрение апелляции Никулина длилось более двух месяцев и заняло семь заседаний, следует из картотеки на сайте суда. 

Комментариями Вадима Никулина или его представителей относительно решений судов "Кавказский узел" не располагает, сайта у компании "РНРпроектДом" нет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в мае Таганрогский городской суд приговорил директора стройфирмы к шести годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот и детсада, 11 июня этот приговор вступил в силу.

Примечание:

"Кубанский застройщик осужден по делу об обмане дольщиков", "Сочинцы назвали ключевые задачи для будущего мэра", "Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 32 миллиона".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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