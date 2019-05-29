Застройщик в Таганроге осужден за хищение 24 миллионов

29 мая 2019, 16:12

Суд приговорил директора стройфирмы в Таганроге Андрея Макареню к шести годам колонии по делу о мошенничестве при строительстве детсада и жилья для детей-сирот, заявили сегодня в суде. Этот приговор стал вторым для застройщика в связи с хищением бюджетных средств.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2014 году в Ростовской области шли обильные снегопады, на время которых был введен режим чрезвычайной ситуации. По версии следствия, в Таганроге снег убирала фирма местного предпринимателя Андрея Макарени, получив за это 5,5 млн рублей при реальной стоимости работ 2,2 млн рублей. 26 мая 2015 года в администрации Таганрога прошли обыски в связи с делом Макарени.

7 июля 2016 года мэр Таганрога был приговорен к одному году колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на два года. По версии обвинения, Прасолов выделил из резервного фонда мэрии свыше 5,6 млн рублей на уборку и вывоз снега с улиц Таганрога своему знакомому, который выполнил работы только на 800 тысяч рублей. 26 августа Ростовский областной суд оставил в силе обвинительный приговор. 23 сентября полномочия мэра Таганрога были досрочно прекращены.

Таганрогский горсуд сегодня вынес обвинительный приговор по делу директора строительной фирмы Андрея Макарени. Осужденный обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детсада и жилья для детей-сирот. "(Макареня осужден) на шесть лет колонии общего режима", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе горсуда.

Судебное разбирательство длилось с августа 2018 года, говорится в карточке дела, размещенной на сайте горсуда Таганрога.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый по договору субподряда начал возведение двух домов в Таганроге, средства на строительство которых выделялись по муниципальному контракту. Квартиры в построенных домах предназначались для детей-сирот. Макареня не выполнил условия договора и распорядился 13 миллионами рублей по своему усмотрению, считает следствие. "Прокуратуре Таганрога удалось добиться завершения строительства. Дети-сироты получили жилье", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

По данным ведомства, аналогичным способом осужденный участвовал в хищении 11 миллионов рублей, выделенных для строительства детского сада в Северном жилом массиве Таганрога.

Ранее Макареня уже был осужден по статье о мошенничестве. 15 сентября 2016 года Таганрогский горсуд признал предпринимателя виновным в хищении 4,457 миллиона рублей из городского бюджета, выделенных управлением жилищно-коммунального хозяйства Таганрога, и приговорил его к шести годам колонии, говорится в решении, размещенном на сайте суда.