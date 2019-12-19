Приезд Бжании в Абхазию обозначил его возвращение в политику

19 декабря 2019, 02:45

Приезд лидера оппозиции Аслана Бжании в Абхазию воодушевил оппозицию и стал сигналом скорого возвращения политика к своей деятельности.

Как писал "Кавказский узел", лидер оппозиции Аслан Бжания прервал лечение в России и приехал 17 декабря в Абхазию, чтобы посетить заседание суда по жалобе Алхаса Квицинии на итоги выборов президента республики. Квициния 18 декабря потребовал отвода судьи Верховного суда Абхазии, так как у него истек срок полномочий, но суд счел ходатайство необоснованным.

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания 18 апреля в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Из-за болезни политик не смог участвовать в выборах президента Абхазии и призвал своих сторонников поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию. Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Возвращение Аслана Бжании в Абхазию мобилизовало оппозицию и подняло ее моральный дух, считает глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

По словам активиста, сторонники встречали Бжанию с воодушевлением, хотя никаких акций по поводу его возвращения в республику не планировалось. "Мы в каждом городе останавливались, люди стояли на трассе, он выходил, здоровался, так от границы до Сухума. В Сухуме он сразу зашел в офис партии "Амцахара", там встретился с активом. При этом о его приезде стало известно за два часа, в тот момент, когда самолет вылетел из Москвы. Я думаю, это из соображений безопасности", - рассказал Хишба корреспонденту "Кавказского узла".

Краткосрочный визит Бжании в Сухум говорит о его возвращении в абхазскую политику, заявил он. "Сложно переоценить его приезд на этот суд. Человек вернулся с того света. Это огромная сила воли и духа: продолжить свою деятельность после того, как он провел несколько месяцев фактически без движения, лежал под аппаратом искусственной вентиляции легких, не мог говорить, был в критическом состоянии", - напомнил активист.

По словам Хишбы, после окончания курса реабилитации Бжания намерен вернуться в Абхазию. Врачи полагают, что здоровье политика полностью восстановится. "Его приезд означает то, что он вновь возглавил оппозицию. Он ее и так возглавлял, но учитывая его физическое состояние, у нас на выборы другой человек пошел. Сейчас самое главное, что он приехал поддержать, как он сам выразился, "честных" судей", - добавил Теймураз Хишба.

Приезд лидера оппозиции Аслана Бжании на заседание суда по иску Алхаса Квицинии означает его возвращение в политику, согласился журналист Инал Хашиг.

"Наверняка он надеялся своим присутствием повлиять на решение суда: понятно, что судьи в такой щепетильной ситуации, принимая решение, держат в уме политический контекст, а он, как правило, иногда и сильнее права", - сказал Хашиг корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, уже 18 декабря Бжания должен вернуться в Москву, чтобы завершить реабилитацию после лечения в Германии.

Адвокат абхазского оппозиционера Алхаса Квицинии Инга Габилая заявила отвод судье Верховного суда Абхазии Роману Кварчии, поскольку ей и ее заявителю стало известно, что у Кварчии истек срок полномочий. Его полномочия ранее должен был продлить руководитель Верховного суда, пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Габилая, в отводе судьи было отказано, так как по закону Абхазии судья должен завершить рассмотрение всех дел с его участием даже по истечении срока полномочий. "Также в обосновании отказа нам сообщили, что полномочия судьи Кварчии могут быть прекращены решением квалификационной коллегией судей, но такого решения нет", - добавила адвокат.

Габилая отметила, что суд не приступил 18 декабря к рассмотрению кассационной жалобы Алхаса Квицинии по существу, поскольку сторона истца 6 декабря внесла дополнения в текст основной жалобы, а сторона ответчика получила исковое заявление в новой редакции только 9 декабря. В соответствии с законами Абхазии, на ознакомление с дополнительным текстом жалобы ответчику дается 10 дней, и при этом судебное заседание по кассационной жалобе может быть отложено не более чем на 20 дней. Суд учел новогодние праздники и перенес заседание на 12.00 9 января 2020 года, пояснила она.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" разместил на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".