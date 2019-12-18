18 декабря 2019, 22:08

Главный архитектор Махачкалы получил условный срок по делу о незаконном строительстве

Суд в Махачкале назначил 4,5 года условно бывшему руководителю городского управления архитектуры и градостроительства Магомедрасулу Гитинову, обвиненному в неправомерной выдаче разрешений на строительство многоэтажных домов.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело в отношении Магомедрасула Гитинова рассматривалось в суде Советского района Махачкалы. 28 мая суд допросил шестерых человек. Сотрудница Роспотребнадзора рассказала о нарушениях при строительстве многоэтажки  в санитарной зоне кладбища. Другие свидетели показали, что не получали незаконных указаний от Гитинова.

Гитинов обвиняется по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2017 годах он выдавал разрешения на строительство городских многоэтажек на участках в зоне индивидуальной жилой застройки в Махачкале. Также, по версии обвинения, в 2015 году Гитинов согласовал проект многоквартирного дома в санитарно-защитной зоне кладбища, а также проект 12-этажного дома, который затем был признан самостроем и снесен. По одному из эпизодов ущерб от действий Гитинова оценен более чем в 11 миллионов рублей. Он свою вину не признал.

Советский районный суд Махачкалы признал Гитинова виновным в трех эпизодах по статье о превышении должностных полномочий, сообщается сегодня на сайте суда. "Ему назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы... наказание считается условным с установлением ему испытательного срока на три года", - отмечается в сообщении. Согласно приговору, бывший чиновник также лишен права в течение трех лет занимать государственные должности. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы.

Суд счел смягчающими обстоятельствами участие Гитинова в боевых действиях и награждение его орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", пишет со ссылкой на сообщение пресс-службы суда "Молодежь Дагестана".

Комментариев Гитинова или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" собрал новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

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