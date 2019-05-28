Эксперт рассказала суду по делу Гитинова о нарушениях при строительстве многоэтажки

28 мая 2019, 21:05

Суд по делу бывшего главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова сегодня допросил шесть человек. Сотрудница Роспотребнадзора рассказала про многоэтажку, построенную в санитарной зоне кладбища. Другие свидетели показали, что не получали незаконных указаний от Гитинова.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая в суде Советского района Махачкалы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасула Гитинова. Он вину не признал. По словам Гитинова, он выдавал только градостроительные планы, остальные вопросы в деле о выдаче разрешительных документов на строительство были не в его компетенции.

Гитинов обвиняется превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2017 годах он выдавал разрешения на строительство городских многоэтажек на участках в зоне индивидуальной жилой застройки в Махачкале. Также, по версии обвинения, в 2015 году Гитинов согласовал проект многоквартирного дома в санитарно-защитной зоне кладбища, а также проект 12-этажного дома, который впоследствии был признан самостроем и снесен. По одному из эпизодов ущерб от действий Гитинова оценен более чем в 11 млн рублей.

Сегодня суд допросил шестерых свидетелей. Все они показали, что не получали от Гитинова ни просьб, ни каких-либо указаний о незаконных действиях относительно строительства многоэтажек в Махачкале. Обвинение в основном интересовалось у свидетелей разрешительными документами на строительство дома на улице Гаджиева, 73а и 12-этажного дома на Темирязева (Акаева), 15, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на заседании суда.

Суд заслушал эксперта по поводу законности строительства многоэтажки у кладбища

Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Дагестану Ирина Курбанова рассказала, что была привлечена прокуратурой республики в качестве специалиста и проводила экспертизу в связи с заявлением жильцов дома по адресу: улица Гаджиева, 73а.

"В прокуратуру поступила жалоба о том, что при строительстве дома по Гаджиева, 73 не была соблюдена санитарная зона, то есть дом был построен практически у кладбища. Я давала заключение о том, что санитарная зона не соответствует нормам, если кладбище закрытое, как в данном случае, санитарная зона должна составить 50 метров, а по факту там и двух метров не было", - заявила в суде эксперт Роспотребнадзора.

Один из эпизодов, который вменяется Гитинову - незаконная, по данным обвинения, выдача градостроительного плана застройщику, который построил пятиэтажный дом на улице Гаджиева. По данным следствия, дом был построен со множеством нарушений, в том числе не была соблюдена санитарно-защитная зона - дом построен вблизи кладбища. В обвинительном заключении указано, что этими действиями Гитинов нарушил интересы неограниченного круга граждан на благоприятную среду, нарушил интересы общества и государства, а также дискредитировал авторитет органов местного самоуправления.

Свидетели отрицают получение незаконных указаний или просьб от Гитинова

Допрошенные в суде сотрудники учреждения "Государственная экспертиза" при министерстве строительства архитектуры и ЖКХ республики заявили, что при проведении экспертизы документов относительно строительства дома на Тимирязева, 15 они никаких просьб от Гитинова не получали.

"Был договор о проведении экспертизы проекта дома по Тимирязева, 15, мы провели экспертизу. Я не помню, какие именно недостатки были выявлены в ходе экспертизы, с тех пор много времени прошло, и у нас сотни объектов, всего не запомнишь. Помню, что мы сделали замечания с требованием устранить нарушения. Сколько было замечаний, я не помню, насколько я знаю, не все нарушения ими были устранены", - заявил директор "Госэкспертизы" Магомед Магомедов.

"Когда выдавали экспертное заключение по проекту данного дома, к вам кто-нибудь подходил с просьбой?" - поинтересовался у эксперта судья Джалу Джалалов. "Ко мне каждый день кто-то подходит с какой-то просьбой, я не помню", - заявил Магомедов. "Гитинов подходил с просьбой?" - спросил судья. "Нет", - ответил эксперт.

Начальник отдела организации строительства и охраны окружающей среды "Госэкспертизы" Магомед Касумов заявил в суде, что к нему тоже никто не подходил с просьбой дать положительное заключение по дому на Тимирязева, 15.

"Я руководитель отдела организации строительства и окружающей среды. По вопросам, которые я курирую, никаких нарушений в проекте по дому на Тимирязева, 15 не было. Вопросы организации строительства – это сроки строительства, какой транспорт необходим для строительства, расход воды и так далее, по этим вопросам у меня к проекту никаких замечаний не было. Какие там были другие замечания, я не помню", - рассказал Магомед Касумов.

Его коллега Арслан Мусалчиев, так же, как и Касумов, заявил суду, что Гитинов никогда не подходил к ним ни с какими просьбами, не требовал от них, чтобы они срочно дали заключение по проектам.

Бывшие подчиненные Гитинова специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы Эльвира Велибекова и Диана Меликова, также показали суду, что главный архитектор никогда не оказывал на них давления, не просил изменить какие-то данные при составлении градостроительных планов или "закрыть глаза на какие-либо нарушения".

По версии следствия, Гитинов незаконно выдал застройщику градостроительный план на земельный участок "по улице Тимирязева, в районе дома №15", где планировалось строительство 12-этажного дома. На основании градостроительного плана строительная компания получила разрешение на строительство, после чего был заложен фундамент дома, под которым оказалась часть соседнего земельного участка, то есть произошло наложение двух участков друг на друга. Владелец соседнего участка подал иск, и суд признал данную стройку незаконной и постановил администрации Махачкалы снести ее за свой счет, а также привести земельный участок в первоначальное состояние. При этом строительной компании был причине ущерб в размере 5 197 793 рублей, а администрации Махачкалы, которую обязали снести фундамент дома - 6 млн 73 тысяч рублей.

На суде Магомедрасул Гитинов выглядел хорошо, он принимал активное участие в допросе свидетелей, задавал уточняющие вопросы. Поддержать его пришли близкие родственники, из журналистов в суде присутствовал только корреспондент "Кавказского узла".

Представитель администрации Махачкалы, присутствовавший в суде, от каких-либо комментариев отказался, заявив, что не владеет информацией и замещает коллегу. Он во время суда никакого участия не принимал и ушел еще до конца заседания.

Защита не увидела в показаниях свидетелей доказательств вины Гитинова

Сегодняшние показания свидетелей показали, что Гитинов не имеет никакого отношения к инкриминируемому ему преступлению, считает защита.

"Сегодня были допрошены свидетели, которые работают в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы, и свидетели, которые составляли положительную экспертизу по проекту дома на Тимирязева, 15", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ринат Гамидов.

Он отметил, что эксперты показали, что по тем заключениям, которые они давали, Гитинов ни разу к ним не обращался, никаких личных, не личных или в интересах государства просьб у него к ним не было. "А сотрудники администрации показали, что каждый из них выполнял свою работу, что к ним Гитинов также не обращался ни с какими требованиями и просьбами, это была обычная текучка. Где здесь превышение должностных полномочий моим подзащитным, я не вижу. Считаю, что все доводы обвинения не обоснованы", - заявил Ринат Гамидов.

Он также отметил, что пока не оспорил в суде документы на право собственности строительной компании, признанной потерпевшей стороной. Ранее Гамидов сообщил, что у защиты есть вопросы к потерпевшему владельцу участка по улице Тимирязева, на части которого был заложен фундамент 12-этажного дома.