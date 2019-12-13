Коллеги Ахмеднабиева призвали защищать свободу слова вопреки безразличию общества

13 декабря 2019, 22:49

Проблемы, о которых писал погибший журналист "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев, остаются актуальными в Дагестане, на Северном Кавказе и в России в целом. При этом молодежь не стремится в журналистику, так как убийства репортеров остаются безнаказанными, отметили участники и гости церемонии награждения ежегодной премией имени Ахмеднабиева.

Как писал "Кавказский узел", первое место на конкурсе имени Ахмеднаби Ахмеднабиева заняла журналистка из Дагестана Аида Гаджиханова за опубликованную в 2018 году статью о пытках задержанных силовиками. Второе место разделили три журналиста, а третье - авторы четырех материалов. Их работы посвящены нарушениям прав человека на юге России, анализу политической ситуации в Ингушетии на фоне спора с Чечней о границе и проблемам чеченской диаспоры в Европе.

Журналист "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен 9 июля 2013 года в селе Семендер в Дагестане. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева. Ежегодная премия в память об Ахмеднаби Ахмеднабиеве была учреждена "Кавказским узлом" 1 октября 2014 года. Она присуждается за журналистские материалы, поднимающие важные проблемы общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Кавказа либо влияния Кавказа на другие регионы России и мира. Особое значение при этом придается правозащитной тематике. Журналистские тексты за 2019 год принимаются для участия в конкурсе до 25 декабря.

Победительница конкурса имени Ахмеднабиева Аида Гаджиханова, чей материал посвящен пыткам задержанных в Дагестане, не следила за расследования дела против руководителей и сотрудников ингушского ЦПЭ, осужденных за пытки и убийство. Вместе с тем она отметила общие черты образа поведения силовиков в разных регионах России.

«В Дагестане таких судебных процессов не было, но, скорее всего, все эти структуры работают по одной схеме. Однако в Дагестане есть и свои особенности, сотрудники [силовых структур] здесь уверены в своей правоте. В целом, силовые структуры сейчас в России ощущают, что могут свободно творить, что хотят», - посетовала она.

По словам Гаджихановой, после бесед с коллегами она убедилась, что гражданин очень уязвим перед правоохранителями. «Насколько быстро человека можно посадить за обычный лайк. Если никто за тебя не вступится, человек может оказаться за решёткой на 5-10 лет», - сказала дагестанская журналистка корреспонденту "Кавказского узла".

В дагестанском обществе страх перед силовыми структурами усиливается, а роста протестной активности не заметно, считает она. «Я не вижу на сегодня сплоченности и решимости людей для сопротивления. В Дагестане нет массовости протестов, когда люди вместе выходят и, например, требуют расследования похищений, пыток. Митинги и другие акции носят локальный характер. Основная часть людей считает, что если меня не коснулось,то и не надо участвовать. А многие и вовсе рассуждают так, что полицейского произвола нет, мол, «просто так не забирают», - отметила она. Гаджиханова добавила, что начала писать о произволе правоохранительных органов после того, как ее знакомые лично столкнулись с нарушениями своих прав силовиками.

В своей публикации Аида Гаджиханова подробно описала историю махачкалинца Абуталиба Шахруева, осужденного на 11 лет за пособничество боевикам - мужчина оговорил себя после жестоких пыток. Силовики, пытавшие Шахруева, поняли, что "перепутали" его с другим человеком, но все же решили не отпускать его просто так. По словам махачкалинца, он пошел на самооговор из опасения, что его убьют, и тогда он не сможет "рассказать правду всем".

Журналист Егор Сковорода удостоен премии Ахмеднабиева за публикацию о «секретных тюрьмах» спецслужб в Краснодарском крае. В качестве этих тюрем использовались разные подразделения правоохранительных органов. «Они использовались для того, чтобы (силовики) могли извлекать из людей нужную им информацию. [Пострадавшие] - в основном мигранты из Центральной Азии, а также приезжие из Дагестана и других регионов Кавказа. Их держали там по подозрению в терроризме, по версии силовиков, но им не предъявляли конкретных обвинений и применяли пытки. Такого рода раскрытие схемы действий силовиков нужны, этим занимаются многие журналисты, пишущие о Кавказе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Коллеги Ахмеднабиева напомнили о деле его жизни

Основатель издания «Новое дело» Ахмед Чилилов, выступая на церемонии награждения лауреатов, поделился воспоминаниями о журналисте Ахмеднаби Ахмеднабиеве и поблагодарил за сохранение памяти о нём. Основная проблема Дагестана, о которой писал Ахмеднабиев, по-прежнему актуальна, отметил он.

«Это когда десятки тысяч законопослушных граждан на пустом месте, безосновательно подвергаются преследованиям со стороны государства только из-за их религиозных убеждений. Только поэтому многие из мусульман могут стать противниками этого государства», - сказал он.

Учредитель издания "Черновик" Магди Камалов, в свою очередь, выразил сожаление, что молодежь всё меньше видит перспектив в профессии журналиста. «Этому способствует и то, что практически не расследуются убийства журналистов», - полагает он.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский в своем выступлении обозначил главную цель конкурса имени Ахмеднабиева: вновь показать важность действенной защиты свободы слова. «Я очень рад, что свободу слова защищают в то время, когда ее хотя либо подавить, либо подкупить и перетянуть на свою сторону её защитников», - заявил правозащитник.

С каждым годом интерес к журналистскому конкурсу Ахмеднабиева растет. В этом году жюри конкурса рассмотрело 68 журналистских материалов, тогда как годом ранее на конкурс было номинировано 40 публикаций. В 2017 году на конкурс было представлено 30 журналистских работ, а в 2016 году - 25.

Гости церемонии указали на важность освещения проблем Кавказа

Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов напомнил, когда и для чего создавался фонд, который последние 12 лет ведет хронику преследований и гибели журналистов в России. «28 лет назад мы создали Фонд защиты гласности, чтобы оказать материальную и иную поддержку тем журналистам, кто откажется от сотрудничества с тогдашним Центральным телевидением. Никто нас тогда не поддержал. Многие говорили, что нужно не отказываться от сотрудничества с ТВ, а использовать его для слова правды. Но некоторые из тех людей за это время уже несколько раз так сменили идейную позицию, что диву даёшься», - рассказал он.

Материалы, выдвинутые на премию Ахмеднабиева, разные, но имеют общую черту, считает Симонов. «Они отличаются тем, что в них есть энергия протеста. До тех пор пока её не потеряли, мы с вами живы», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один гость церемонии, социолог "Левада-центра" Алексей Левинсон поделился впечатлениями от итогов социологических исследований по вопросам Кавказа в ряде российских регионов. «Результаты исследований свидетельствуют о том, что российские регионы не знают, - и, что самое печальное, не хотят знать, что происходит на Кавказе. Лучше этого не знать, думают люди. Но я уверен, что знать надо, потому что там берут начало те ужасные практики, которые в итоге приходят и в остальную Россию, в центр. У нас почти нет распространения блага из центра на окраины, а «движение зла» в обратном направлении есть. Заслон этому злу пытаются поставить журналисты и СМИ, освещающие эти темы», - заключил он.

Учреждение премии имени Ахмеднаби Ахмеднабиева - долг не только перед памятью погибшего журналиста, но и долг всех российских журналистов перед журналистами на Северном Кавказе, заявила директор ПЭН-Москва, модератор церемонии вручения премии Ахмеднабиева Надежда Ажгихина.

"Когда бываешь (на Кавказе), понимаешь, какие мужественные люди там занимаются журналистикой. Только солидарность всех журналистов поможет найти виновных в убийствах журналистов и поможет тем, кто нуждается в поддержке", - подчеркнула она.

Материалы о том, как многократно приостанавливалось следствие по делу об убийстве Ахмеднабиева, и о том, как помнят журналиста в Дагестане и за его пределами, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".