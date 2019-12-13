Решение ЕСПЧ по делу Самедова обнадежило азербайджанских правозащитников

13 декабря 2019, 12:35

Европейский суд по правам человека, присудивший компенсацию лидеру Исламской партии Азербайджана Мовсуму Самедову, фактически подтвердил политическую подоплеку уголовных дел против него, и это дает надежду на положительный исход и по другим его жалобам, заявили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", Мовсум Самедов, обвиненный вместе с другими членами Исламской партии в терроризме и попытке захвата власти, в январе 2011 года был приговорен к 12 годам заключения. В октябре 2014 года он был переведен из колонии в Гобустанскую закрытую тюрьму, пребывание в которой, по мнению защиты, подорвало его здоровье. После неудачных попыток обжаловать ужесточение условий заключения Самедов подал кассационную жалобу в Верховный суд, который также оставил в силе наказание. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что местные суды нарушили права Самедова на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство, и 12 декабря постановил выплатить ему компенсацию на общую сумму четыре тысячи евро.

В декабре 2010 года Исламская партия Азербайджана была среди протестующих против запрета Минобразования на хиджаб в школах. Мовсум Самедов связал аресты верующих и запрет на хиджаб с западным влиянием, раскритиковал власти по этому поводу и вскоре был арестован. В 2014 году был признан правозащитниками "узником совести".

ЕСПЧ в своем решении указал, что Самедова арестовали в 2011 году после его выступления на партийном мероприятии, где он резко раскритиковал власти за запрет на ношение хиджабов в школах и призвал население к протестам. Сам арест "сопровождался нарушениями прав", гарантированных Европейской конвенцией по правам человека, пришел к выводу ЕСПЧ.

Самедов подвергся досудебному аресту без достаточных доказательств вины, а его апелляционные жалобы и ходатайства на изменения меры пресечения были необоснованно оставлены без удовлетворения, сказано в документе, опубликованном на сайте ЕСПЧ 12 декабря.

Страсбургский суд счел, что суды в Азербайджане нарушили права Самедова по ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и постановил выплатить ему компенсацию на общую сумму 4 тысячи евро.

Представляющий интересы Самедова в ЕСПЧ юрист Ялчин Иманов уточнил, что это решение по первой жалобе лидера ИПА. "Это решение по жалобе на арест. На очереди - рассмотрение по существу приговора и жалоб на условия и ужесточения режима содержания. Обвинения Самедову не были подтверждены доказательной базой", - заявил Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

Проводящий мониторинг решений ЕСПЧ эксперт Института права медиа Халид Агалиев отметил, что данное решение по делу Самедова "создает основу для удовлетворения его жалоб и по другим делам".

"Сам факт неправомерности административного ареста и досудебного заключения под стражу по уголовным обвинениям является показателем предвзятости по отношению к нему", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов считает, что решение ЕСПЧ по жалобе Самедова подтверждает политический подтекст дел против лидера ИПА.

"Мовсум Самедов и осужденные вместе с ним лица до сих пор в тюрьме. Один из них - зампред ИПА Вагиф Абдуллаев - скончался в тюрьме. Этих людей арестовали по надуманным обвинениям. В то время в стране были протесты против запрещения хиджабов в школах и, чтобы сбить протестную волну, запугать верующих, был устроен такой показательный процесс. Все фигуранты были признаны политзаключенными", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Вагиф Абдуллаев был задержан в январе 2011 года вместе с группой других активистов ИПА. Впоследствии арестованным предъявили уголовные обвинения в терроризме, незаконном хранении оружия, попытке захвата власти. В октябре 2011 года Абдуллаев был приговорен к 11 годам лишения свободы. Он скончался 12 июля 2012 года в лечебном учреждении Министерства юстиции Азербайджана в возрасте 61 года.

Информацию о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".