Житель Чечни задержан после стрельбы у краснодарского клуба

10 декабря 2019, 17:19

Силовики задержали в Краснодаре подозреваемого в покушении на убийство охранника ночного клуба.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 декабря охранник краснодарского клуба отказался пустить молодого человека в заведение. По данным полиции, житель Чечни в ходе спора с охранником выстрелил в него и скрылся. Охранника госпитализировали. Около двух недель назад задержанный выстрелил в одного из посетителей того же клуба, отметили в полиции.

По данным следствия, в ночь на 9 декабря 28-летнего мужчину отказались пустить в ночной клуб в Краснодаре из-за того, что он уже нарушал там порядок. Мужчина повздорил с охранником и пять раз выстрелил в него из травматического оружия, попав, в том числе, и в голову. Раненый мог скончаться, но врачи скорой помощи своевременно оказали ему помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он находится в больнице, сообщило следствие.

Силовики установили, где находится подозреваемый в покушении на убийство, и задержали его. Назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевого управления Следкома. Ведомство указало, что задержанный не является местным жителем, но не указало, откуда он приехал в Краснодар. Задержанный - житель Чечни, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале "МБХ-медиа".

На видео с камер видеонаблюдения клуба, опубликованном сегодня на сайте "Рен-ТВ", человек в упор стреляет в человека, пригнувшего голову, после чего тот падает. Стрелявший сразу удаляется. Вокруг находится не менее десяти человек, которые отбегают от стрелявшего, но немедленно возвращаются и обступают раненого.

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением того, что данное видео имеет отношение к уголовному делу о стрельбе в ночь на 9 декабря, а задержанный является жителем Чечни.