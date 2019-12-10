Сотрудник полиции. Фото: Евгений Резник / Югополис

10 декабря 2019, 17:19

Житель Чечни задержан после стрельбы у краснодарского клуба

Силовики задержали в Краснодаре подозреваемого в покушении на убийство охранника ночного клуба.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 декабря охранник краснодарского клуба отказался пустить молодого человека в заведение. По данным полиции, житель Чечни в ходе спора с охранником выстрелил в него и скрылся. Охранника госпитализировали. Около двух недель назад задержанный выстрелил в одного из посетителей того же клуба, отметили в полиции.

Скриншот видео инцидента у ночного клуба в Краснодаре в ночь на 9 декабря 2019 года. На земле лежит раненый охранник, https://ren.tv/news/kriminal/635186-video-posetitel-rasstrelial-okhrannika-v-nochnom-klube-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2FnewsПо данным следствия, в ночь на 9 декабря 28-летнего мужчину отказались пустить в ночной клуб в Краснодаре из-за того, что он уже нарушал там порядок. Мужчина повздорил с охранником и пять раз выстрелил в него из травматического оружия, попав, в том числе, и в голову. Раненый мог скончаться, но врачи скорой помощи своевременно оказали ему помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает, он находится в больнице, сообщило следствие.

Силовики установили, где находится подозреваемый в покушении на убийство, и задержали его. Назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевого управления Следкома. Ведомство указало, что задержанный не является местным жителем, но не указало, откуда он приехал в Краснодар. Задержанный - житель Чечни, говорится в сегодняшнем сообщении на Telegram-канале "МБХ-медиа".

На видео с камер видеонаблюдения клуба, опубликованном сегодня на сайте "Рен-ТВ", человек в упор стреляет в человека, пригнувшего голову, после чего тот падает. Стрелявший сразу удаляется. Вокруг находится не менее десяти человек, которые отбегают от стрелявшего, но немедленно возвращаются и обступают раненого.

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением того, что данное видео имеет отношение к уголовному делу о стрельбе в ночь на 9 декабря, а задержанный является жителем Чечни.

Примечание:

"Житель Кубани осужден за резонансное тройное убийство", "Уроженцы Кубани оказались среди жертв атаки в керченском колледже", "В школе на Кубани введен пропускной режим после инцидента со стрельбой".

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