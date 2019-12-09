Один человек стал жертвой стрельбы в краснодарском клубе

09 декабря 2019, 23:56

Житель Чечни разыскивается после стрельбы, в результате которой госпитализирован охранник клуба в Краснодаре, сообщили в полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 9 декабря, после того, как охранник клуба отказался пустить молодого человека в заведение.

"Молодой человек один раз выстрелил в своего оппонента на лестнице, затем четыре раза выстрелил в него же на улице. Личность правонарушителя установлена, им оказался житель Чеченской республики 1991 года рождения", - цитирует сегодня представителя УМВД по Краснодару ТАСС.

Пострадавший госпитализирован и находится без сознания, стрелявший разыскивается, проинформировали в городском управлении МВД.

В полиции также сообщили, что "около двух недель назад тот же молодой человек стрелял в посетителя того же ночного клуба, в отношении него уже проводится проверка".

"Кавказский узел" ранее писал, что в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт со стрельбой. Погиб один человек, еще двое пострадали. По обвинению в хулиганстве были арестованы пять человек, среди них выходцы из Чечни и Ингушетии. Двое арестованных уроженцев Чечни сообщили правозащитникам, что после задержания их избивали и пытали.