Жительница Аушигера попросила помощи Кокова в переселении из ветхого дома

09 декабря 2019, 23:44

Анара Кудашева из Кабардино-Балкарии обратилась к главе региона Казбеку Кокову с просьбой переселить ее семью из построенного более полувека назад саманного дома, отапливаемого самодельной печкой, без газопровода и санузла. Несколько комиссий признали дом с дырками в потолке не подлежащим ремонту, утверждает Кудашева.

«Существует реальная угроза обвала потолка в любой момент времени»

Жительница села Аушигер Анара Кудашева написала обращение к главе Кабарадино-Балкарии Казбеку Кокову, а также уполномоченному по правам человека в регионе Борису Зумакулову с просьбой помочь ей в решении жилищной проблемы. По словам Кудашевой, она проживает со своей матерью в саманном доме 1963 года постройки, фундамент и стены которого потрескались.

«В потолке (дома) имеются дырки, через которые нас заливает во время дождевых ливней и в доме постоянно присутствует сырость. В связи с чем, существует реальная угроза обвала потолка в любой момент времени, то есть он может просто свалиться нам на голову», - говорится в тексте обращения Кудашевой, опубликованном сегодня на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

В обращении также говорится, что в доме нет газопровода и санузла, а зимой его приходится отапливать дровами в самодельной печи из старой железной бочки. По словам жительницы Аушигера, ее дом неоднократно обследовали представители местной администрации, а также федерального БТИ, признавая его «не пригодным для проживания и не подлежащим ремонту». «На словах же сказали, что во время дождей нам необходимо покидать дом, так как находиться внутри опасно и существует реальная угроза обвала крыши в любой момент […] Моя мать и я неоднократно обращались во все местные и республиканские органы власти с просьбой об оказании нам материальной либо финансовой помощи для решения нашего жилищного вопроса, на что мы постоянно получали отписки, что ни у кого нет средств», - заявила в своей жалобе Кудашева.

По ее словам, представители сельской администрации предлагали ей перезимовать в санатории в селе Бабугент, «от чего мы были вынуждены отказаться, так как это было лишь временно до весны». Сама Кудашева, как она пишет в жалобе, имеет врожденное заболевание, поэтому не может найти работу в селе, а ее мать – безработная пенсионерка.

На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале правозащитного центра, виден старый одноэтажный дом с осевшей по центру крышей. Внутри дома камера фиксируется на частично обвалившейся штукатурке на потолке, а также дырах в стенах и на потолке. В доме стоит небольшая железная печка, рядом лежат дрова. К 23.00 мск сегодня видео набрало 32 просмотра.

Жителей трех сел республики переселят из аварийного жилья до конца года

Тему переселения граждан из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии глава региона Казбек Коков сегодня обсудил с главой правительства России Дмитрием Медведевым. До конца года предусмотрено расселение более 80 человек в трех сельских поселениях Кабардино-Балкарии - Малка, Совхозное, Этоко, сообщил Коков в режиме видеоконференцсвязи на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Два дома в селе Малка уже переданы в собственность местной администрации, в завершающей стадии строительства находятся жилые помещения в селах Совхозное и Этоко, приводит сегодня слова Кокова его пресс-служба на своем сайте. Переселение указанных жителей региона пройдет в рамках первого этапа адресной программы. Программа продлится до 2025 года, однако в сообщении не указано, жители каких сел будут переселены в ближайшие пять лет.

Текст программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», по состоянию на 23.00 мск сегодня, на сайте главы Кабардино-Балкарии не опубликован. На сайте сельского поселения Аушигер к 23.00 мск сегодня нет информации об обращении Анары Кудашевой с вопросами решения ее жилищной проблемы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что активистка Анастасия Емельянова привлекла внимание СМИ к проблемам жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития, где негде стирать и купать детей и уже несколько месяцев отключено электричество. Чиновники пообещали найти семье постоянное жилье. Глава Кабардино-Балкарии поручил переселить Каткову в социальное учреждение, однако Каткова отказалась от этого предложения и сообщила, что в актовом зале общежития, где она жила, ведется ремонт, а о новом жилье речи не идет.