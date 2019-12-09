Ребенок умер в детском саду в Астраханской области

09 декабря 2019, 18:37

Двухлетняя девочка умерла сегодня в одном из детских садов Астраханской области, следователи начали проверку.

По данным ведомства, ребенок умер в детсаду города Камызяк. Следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

"По результатам проверки будет установлена точная причина смерти", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

Других подробностей ведомство не сообщает.

Известно то, что девочка не проснулась после дневного сна, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона РИА "Новости".