09 декабря 2019, 18:37
Ребенок умер в детском саду в Астраханской области
Двухлетняя девочка умерла сегодня в одном из детских садов Астраханской области, следователи начали проверку.
По данным ведомства, ребенок умер в детсаду города Камызяк. Следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.
"По результатам проверки будет установлена точная причина смерти", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.
Других подробностей ведомство не сообщает.
Известно то, что девочка не проснулась после дневного сна, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона РИА "Новости".
"Воспитанники детсада отравились в Калмыкии", "Ребенок умер после падения с балкона отеля в Сочи", "Директор детсада в Чечне обвинена в гибели ребенка".
09 декабря 2019, 20:12
-
Активисты разделили обязательные работы с лидером калмыцкого "Яблока"
Десять жителей Элисты откликнулись на призыв помочь с уборкой города руководителю республиканского отделения "Яблока" Батыру Боромангнаеву, который получил наказание в виде 45 часов обязательных работ. Проявление солидарности с Боромангнаевым стало новой формой протеста, отметили активисты.
09 декабря 2019, 19:51
-
Мэрия Батуми обжаловала решение суда по вопросу строительства мечети
Власти Батуми отказались признавать дискриминацией отказ местной инициативной группе мусульман в строительстве мечети на собственном участке. При этом мэрия не предлагала умме альтернативный участок для мечети. Правозащитники отметили высокий уровень бытовой ксенофобии в Батуми.
09 декабря 2019, 18:51
-
Продлен арест ингушскому активисту Хасану Кациеву
Верховный суд России вынес решение о передаче дела Хасана Кациева в Ставропольский край и оставил активиста под арестом еще на три месяца, сообщили адвокаты.
09 декабря 2019, 18:18
-
Чиновники в Краснодаре отстранены от работы за пробелы с вывозом мусора
Мэр Краснодара на время расследования дела о мошенничестве мусорной компании лишил полномочий чиновников городской администрации, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок.
09 декабря 2019, 17:32
-
Активисты обжаловали распоряжение выделить землю под химзавод в Лермонтове
В своем иске в суд активисты потребовали отменить распоряжение губернатора о выделении трех участков под строительство завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове.
-
09 декабря 2019, 18:51
Продлен арест ингушскому активисту Хасану Кациеву
-
09 декабря 2019, 17:32
Активисты обжаловали распоряжение выделить землю под химзавод в Лермонтове
-
09 декабря 2019, 12:18
Абдулмумин Гаджиев пожаловался в ЕСПЧ на уголовное преследование
-
09 декабря 2019, 04:51
Адвокат Полонкоева заявил о его непричастности к убийству Эльджаркиева
-
08 декабря 2019, 18:08
Авторы перформанса о синагоге оживили историю еврейской общины Буйнакска
-
08 декабря 2019, 15:36
Решение оштрафовать чеченку за растирание младенца снегом вызвало критику пользователей соцсети
-
09 декабря 2019, 18:18
Чиновники в Краснодаре отстранены от работы за пробелы с вывозом мусора
-
09 декабря 2019, 16:52
Жители Муцалаула потребовали освободить заявившего о пытках Мусу Алиева
-
09 декабря 2019, 16:371
Судья по делу Роберта Кочаряна взял самоотвод
-
09 декабря 2019, 14:591
Брат Абу Умара Саситлинского заподозрен в финансировании терроризма
-
09 декабря 2019, 13:151
Два контрактника осуждены за похищение человека на Кубани
-
09 декабря 2019, 11:20
Продлен арест главного архитектора Ростовской области
-
09 декабря 2019, 09:29
Грозненец заподозрен в причастности к ИГ*
-
09 декабря 2019, 08:481
Азербайджан зафиксировал обстрелы в трех приграничных селах
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
09 декабря 2019, 20:12
Активисты разделили обязательные работы с лидером калмыцкого "Яблока"
-
09 декабря 2019, 19:51
Мэрия Батуми обжаловала решение суда по вопросу строительства мечети
-
06 декабря 2019, 23:492
Зелимхан Хангошвили
-
06 декабря 2019, 12:155
Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"
-
04 декабря 2019, 15:032
Мода на извинения: от Чечни до самых окраин
-
09 декабря 2019, 16:31Началась акция черкесских активистов "Благотворительный календарь - 2020"
-
08 декабря 2019, 20:06Обманутые пайщики в Махачкале просят о помощи
-
08 декабря 2019, 01:01Жители города Сочи добиваются строительства новой поликлиники
-
05 декабря 2019, 18:01Опрос жителей Дагомыса по созданию поселка городского типа проходит с нарушениями
-
04 декабря 2019, 16:41Глава Миннаца РИ призвал имамов оставить идеи о возвращении Пригородного района
-
06 декабря 2019, 19:13
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в третьем квартале 2019 года стали 7 человек
-
06 декабря 2019, 17:29
Три человека стали жертвами вооруженного конфликта в III квартале 2019 года в Ингушетии