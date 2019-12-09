09 декабря 2019, 18:37

Ребенок умер в детском саду в Астраханской области

Двухлетняя девочка умерла сегодня в одном из детских садов Астраханской области, следователи начали проверку.

По данным ведомства, ребенок умер в детсаду города Камызяк. Следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

"По результатам проверки будет установлена точная причина смерти", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

Других подробностей ведомство не сообщает.

Известно то, что девочка не проснулась после дневного сна, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона РИА "Новости".

Примечание:

"Воспитанники детсада отравились в Калмыкии", "Ребенок умер после падения с балкона отеля в Сочи", "Директор детсада в Чечне обвинена в гибели ребенка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 декабря 2019, 20:12

  • Активисты разделили обязательные работы с лидером калмыцкого "Яблока"

    Десять жителей Элисты откликнулись на призыв помочь с уборкой города руководителю республиканского отделения "Яблока" Батыру Боромангнаеву, который получил наказание в виде 45 часов обязательных работ. Проявление солидарности с Боромангнаевым стало новой формой протеста, отметили активисты.

09 декабря 2019, 19:51

  • Мэрия Батуми обжаловала решение суда по вопросу строительства мечети

    Власти Батуми отказались признавать дискриминацией отказ местной инициативной группе мусульман в строительстве мечети на собственном участке. При этом мэрия не предлагала умме альтернативный участок для мечети. Правозащитники отметили высокий уровень бытовой ксенофобии в Батуми.

09 декабря 2019, 18:51

09 декабря 2019, 18:18

09 декабря 2019, 17:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи