Село Новосаситли. Скриншот видео ТРК "Айташ", https://youtu.be/hg8LHJAUpT8

08 декабря 2019, 06:05

Силовики задержали брата проповедника Абу Умара Саситлинского

В доме Сааду Ахмеднабиева, брата мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского силовики провели обыск, а затем увезли на вертолете, рассказал его отец Сайгидахмед Ахмеднабиев.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2018 года ФСБ России сообщила о задержании семи человек, которые подозреваются в сборе более 38 миллионов для боевиков запрещенных в России судом террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Организатором сети для финансовой поддержки террористов силовики назвали мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева), заявив, что средства для террористов собирались под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам через "благотворительные фонды". Сам Саситлинский отверг свою причастность к финансированию террористов. 

Силовики провели 7 декабря обыск в доме Сааду Ахмеднабиева - брата исламского проповедника Абу Умара Саситлинского - в селении Новосаситли Хасавюртского района, пишут "Кавказ.Реалии" со ссылкой на его отца Сайгидахмеда Ахмеднабиева.

По его словам, в доме были изъяты телефоны и банковские карты членов семьи, а самого Ахмеднабиева куда-то увезли на вертолете.

"Он не раз ездил за границу, всегда без проблем проходил таможенные посты. Не состоял даже на профилактическом учете", - сказал Ахмеднабиев-старший.

На сайте МВД по республике Дагестан по данным на 06.07 мск сегодня, 8 декабря информации о задержании Ахмеднабиева нет.

Напомним также, что с 18 июня под арестом по делу о финансировании терроризма находится редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев. 12 ноября суд в Махачкале продлил его арест до 13 января 2020 года. Также под арестом оставлены другие обвиняемые по делу о финансировании терроризма - уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, они перечисляли деньги на счета фондов Абу Умара Саситлинского. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и не знаком с ними.

Примечание:

"Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли в Махачкале", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

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