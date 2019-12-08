Силовики задержали брата проповедника Абу Умара Саситлинского

08 декабря 2019, 06:05

В доме Сааду Ахмеднабиева, брата мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского силовики провели обыск, а затем увезли на вертолете, рассказал его отец Сайгидахмед Ахмеднабиев.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2018 года ФСБ России сообщила о задержании семи человек, которые подозреваются в сборе более 38 миллионов для боевиков запрещенных в России судом террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Организатором сети для финансовой поддержки террористов силовики назвали мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева), заявив, что средства для террористов собирались под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам через "благотворительные фонды". Сам Саситлинский отверг свою причастность к финансированию террористов.

Силовики провели 7 декабря обыск в доме Сааду Ахмеднабиева - брата исламского проповедника Абу Умара Саситлинского - в селении Новосаситли Хасавюртского района, пишут "Кавказ.Реалии" со ссылкой на его отца Сайгидахмеда Ахмеднабиева.

По его словам, в доме были изъяты телефоны и банковские карты членов семьи, а самого Ахмеднабиева куда-то увезли на вертолете.

"Он не раз ездил за границу, всегда без проблем проходил таможенные посты. Не состоял даже на профилактическом учете", - сказал Ахмеднабиев-старший.

На сайте МВД по республике Дагестан по данным на 06.07 мск сегодня, 8 декабря информации о задержании Ахмеднабиева нет.

Напомним также, что с 18 июня под арестом по делу о финансировании терроризма находится редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев. 12 ноября суд в Махачкале продлил его арест до 13 января 2020 года. Также под арестом оставлены другие обвиняемые по делу о финансировании терроризма - уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, они перечисляли деньги на счета фондов Абу Умара Саситлинского. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и не знаком с ними.