Скриншот публикации Владимира Владимирова о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, https://www.instagram.com/p/B5xESw5CLFi/

07 декабря 2019, 14:45

Жители Ставрополья поддержали идею о выходном 31 декабря

За счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря последний день года будет объявлен выходным, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края по итогам онлайн-голосования.

Владимир Владимиров подвел итоги проведенного им онлайн-голосования сегодня. Пользователям Instagram предлагалось ответить на вопрос: "как вы считаете, нужен выходной 31 декабря?" "Да" ответили 93% голосовавших, "нет" - 7%. Точное число участников голосования не указано, но губернатор отметил что "свое мнение выразили тысячи людей".

"Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным.
Поддерживаете такое решение?" - написал Владимиров на своей странице в соцсети.

Скриншот комментариев относительно инициативы сделать 31 декабря нерабочим днем, https://www.instagram.com/p/B5xESw5CLFi/По состоянию на 14.40 мск 7 декабря эта публикация собрала 4,4 тысячи "лайков" и более тысячи комментария. Большинство комментаторов положительно ответили на очередной вопрос губернатора. "Я за! Лучше 28-го отработать, а 31-го спокойно готовиться к празднику, а не в спешке, прибежав с работы, когда куча пробок на дорогах и толпы людей в магазинах", - написала kudashkina9361.

Однако часть пользователей отметила, что у работников федеральных структур могут возникнуть неудобства. "Надеюсь выходной будет не только у муниципальных работников, но и у федеральных тоже?" - спросила toriveronika. "А вы не подумали, что у людей, подчиняющихся Москве, выходного не будет, а садики будут выходными. Где ребенка оставить тогда?" - указала губернатору kolesnikova_katirina.

Отметим, что в конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда заявил, что в этом году это сделать уже нельзя, сообщило сегодня РИА "Новости".

На сайте губернатора к 14.40 мск 7 декабря не появилось распоряжения о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря.

Примечание:

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