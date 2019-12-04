Суд ужесточил наказание осужденному за хищение денег дольщиков в Сочи

04 декабря 2019, 07:54

Краснодарский краевой суд постановил заключить в колонию Ишхана Закаряна, приговоренного к колонии-поселению по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, и увеличил ему срок наказания с пяти до 9,5 года.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Александр Баженов, Ишхан Закарян и Андрей Белькевич были осуждены на срок от 5,5 до 10 лет по делу о хищении средств обманутых дольщиков. Потерпевшие и защита заявили, что намерены обжаловать приговор. Апелляционный суд в Краснодаре 20 июня подтвердил приговоры Александру Баженову и Андрею Белькевичу. Третий осужденный - Ишхан Закарян - объявлен в федеральный розыск, после того как сбежал из-под домашнего ареста.

В Краснодаре судебная коллегия по уголовным делам краевого суда изменила приговор Ишхану Закаряну, одному из участников уголовного дела о хищении средств обманутых дольщиков в Сочи, сообщила 3 декабря пресс-служба суда.

Уголовное дело рассматривалось в открытом судебном заседании по апелляционному представлению государственного обвинителя на приговор Центрального районного суда Сочи. Этим приговором трое предпринимателей - Александр Баженов, Андрей Белькевич и Ишхан Закарян признаны виновными в совершении 25 преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также в 20 эпизодах покушения на мошенничество.

Как установило следствие, в 2016-2017 годах Александр Баженов, Андрей Белькевич и Ишхан Закарян, не имея разрешения контрольно-надзорных органов на возведение жилья и не обладая прошедшей государственную экспертизу проектной документацией, заключали с гражданами договоры целевого займа и брали деньги на строительство. То есть , они продавали дольщикам квартиры в несуществующих домах, возведение которых было заведомо неправомерным. Общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составила 46 миллионов рублей. От преступных действий осужденных пострадали не только жители Кубани, но и других регионов России.

Краевой суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, усилил наказание Ишхану Закаряну, назначив ему девять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима вместо пяти лет колонии-поселения, как это было в приговоре суда первой инстанции.

Приговор вступил в законную силу, сказано в сообщении на сайте краевого суда.

Комментариями Ишхана Закаряна или его представителей относительно решения краевого суда об ужесточении наказания "Кавказский узел" пока не располагает.



Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны на "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".