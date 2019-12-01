Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

01 декабря 2019, 16:05

Выезд большегрузного транспорта из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением погоды. Также введены ограничения на въезд большегрузов со стороны Грузии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге был введен 21 ноября, однако на следующий день ограничения были сняты.

Ограничения для большегрузных машин на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" введены сегодня в 13.00 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии по рекомендации пограничной полиции этой страны, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 16.00 мск, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, 50 автобусов и автомобилей в сутки, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Также в связи со снегопадом и гололедом частично запрещено движение транспорта по дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией, сообщил сегодня Департамент автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"На участке Гудаури - Коби автомобильной дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) международного значения запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачно, слабые осадки, температура воздуха -2 градуса, скорость ветра 11 метров в секунду. В ночь на 2 декабря осадки прекратятся, температура воздуха и скорость ветра останутся прежними. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.