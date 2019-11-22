Военно-Грузинская дорога полностью открыта для движения

22 ноября 2019, 16:21

Сняты ограничения на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, введенные 21 ноября в связи в непогодой в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд грузовиков по участку Владикавказ - Ларс был введен 21 ноября в 15.45 мск.

Сегодня запрет на проезд большегрузов был отменен. "По состоянию на 16.00 (мск) Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 16.20 мск, на выезде из России в Грузию наблюдается очередь из фур, конец которой скрыт за поворотом дороги. На КПП со стороны Грузии видны несколько легковых автомобилей и один автобус. Данные с веб-камер обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Пропускная способность пункта "Верхний Ларс" составляет до семи тысяч человек, пятидесяти автобусов и автомобилей в сутки, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, размещенной на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", сегодня вечером в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха составит -11 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду. 23 ноября температура повысится до -4, ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.