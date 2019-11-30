Житель грузинского села арестован на два месяца в Южной Осетии

30 ноября 2019, 07:29

Суд в Цхинвале заключил под стражу на два месяца по подозрению в контрабанде наркотических средств гражданина Грузии Геннадия Бестаева.

Решение суда о заключении Бестаева на время предварительного расследования его дела было вынесено 28 ноября.

Бестаев ранее был задержан погранслужбой КГБ Южной Осетии, при досмотре у него было обнаружено наркотическое вещество, сообщило 29 ноября агентство "Рес".

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила задержание жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Геннадия Бестаева представителями югоосетинской стороны. Ведомство задействовало горячую линию, о произошедшем информирована миссия наблюдателей Евросоюза, сообщило 29 ноября издание "Грузия Online".

Геннадий Бестаев был задержан пограничниками за нарушение режима государственной границы в окрестностях населенного пункта Хелчуа Цхинвальского района, информировало 29 ноября со ссылкой на пресс-службу КГБ Южной Осетии издание "Спутник Осетия".

Обнаруженная у него при личном досмотре сухая смесь растительного происхождения, общим весом около девяти граммов, была отправлена на химическое исследование. В результате исследования было установлено, что вещество является марихуаной, сообщает издание.

Следственные органы КГБ Южной Осетии 26 ноября возбудили в отношении Геннадия Бестаева уголовное дело по статьям о незаконном пересечении границы и контрабанде наркотических средств. Ранее Бестаев неоднократно задерживался за подобные правонарушения и подвергался административной и уголовной ответственности с последующим выдворением за пределы Южной Осетии, информировало 29 ноября агентство "АланияИнформ".

Как писал "Кавказский узел", Геннадий Бестаев был задержан за нарушение границы и заключен под стражу на два месяца, сообщил 12 февраля 2018 года Комитет госбезопасности Южной Осетии. Ранее был взят под стражу на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы 1 ноября 2017 года. Силовики проинформировали, что он уже был дважды задержан за аналогичное правонарушение - в августе и сентябре 2017 года.