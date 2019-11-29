Устранение аварии на теплосетях в Краснодаре. © Фото пресс-службы администрации Краснодара

29 ноября 2019, 16:24

Более 13 тысяч человек остались без отопления в Краснодаре

Авария произошла на теплосетях в Краснодаре, в результате чего без тепла и горячей воды остались жители 120 многоквартирных домов.

"Авария произошла на одном из старых участков магистрали "ТЭЦ - Центр города". Специалисты АО "Краснодартеплосеть" обнаружили место прорыва. Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы вечером в пятницу - чтобы завершить к вечеру субботы (30 ноября)", - сказал сотрудник пресс-службы мэрии Краснодара.

По данным администрации, без отопления и горячего водоснабжения остались жители 120 многоквартирных домов и жилых комплексов по улицам им.Суворова, Кубанской набережной, Постовой, им.Горького, в которых проживают более 13 тысяч человек. В зоне отключения также около 20 социальных объектов, пишет со ссылкой на пресс-службу мэрии "Интерфакс".

"Кавказский узел" сообщал, что ранее жители краснодарского поселка дважды за три дня - 21 и 24 ноября - остались без отопления и электричества после аварий на электроподстанции.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре температура воздуха составляет +14 градусов, скорость ветра - до 7 метров в секунду, идет дождь. Ночью температура снизится до +7, скорость ветра - до 4 м/с, осадков не ожидается. 30 ноября температура повысится до +14, ветер вновь усилится до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа", "Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды", "Васильев раскритиковал аварийные службы за подготовку к зиме".

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