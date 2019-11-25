Отопление в краснодарском поселке отключено второй раз за три дня

25 ноября 2019, 09:18

Три дома в поселке Российском остались без электричества и отопления после очередной аварии на электроподстанции, сообщила сегодня мэрия Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 ноября после пожара на подстанции без света остались девять многоквартирных домов в поселке Российский. Из них семь домов остались также без отопления и газа, поскольку тепло поступает в дома от электроприборов. По версии властей, пожар произошел "из-за серьёзной перегрузки" на подстанции.

Вечером 24 ноября в поселке Российском 24 ноября из-за перегрузки снова выгорела трансформаторная подстанция, из-за чего без электричества остались три дома по улицам Парижск и Рымникской, сообщает сегодня "Юга.ру".

В этих домах все системы работают от электроэнергии, поэтому из-за отключения света нет также воды и отопления, уточнила сегодня пресс-служба администрации Краснодара.

"Для восстановления электроснабжения требуется приобрести новый трансформатор и установить его. Замену трансформатора проведут в течение дня", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре переменная облачность без осадков при температуре +11 градусов, ветер 6 метров в секунду. В ночь на 26 ноября осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +1 градуса, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.