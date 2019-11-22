Жители семи домов в Краснодаре остались без тепла

22 ноября 2019, 12:39

Власти организовали пункт обогрева и подвоз воды для жителей поселка Российский, квартиры которых остались без отопления из-за пожара на электроподстанции, сообщила сегодня мэрия Краснодара.

Пожар на трансформаторной подстанции в краснодарском поселке Российский произошел вечером 21 ноября, без света остались девять многоквартирных домов на улицах Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской.

Часть квартир остались также без отопления и газа, поскольку тепло поступает в дома от электроприборов, сообщает сегодня "Юга.ру".

Без отопления остались жители семи из девяти домов, сообщила пресс-служба мэрии Краснодара, уточнив, что дома - "из разряда самовольно возведённых, по которым получено право собственности". За ночь специалисты компании «Сервиспрофэнерго» заменили поврежденное оборудование внутри подстанции, закончить ремонт планируется сегодня.

"Для жителей работает пункт обогрева - во дворе дома по ул. Измаильской, рядом с местом, где идут аварийно-восстановительные работы. Там же стоит специальная машина, где можно выпить чай, кофе, набрать горячую воду с собой в термос. [...] Ночью на месте аварии спасатели МЧС России по Краснодарскому краю установили палатку, организовали пункт обогрева. Утром администрация Прикубанского округа организовала подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте администрации Краснодара.

По версии властей, пожар произошел "из-за серьёзной перегрузки" на подстанции. "К ней подключено слишком много абонентов, в домах нет центрального отопления и газа (в семи из девяти отключённых). Все от электричества. При похолодании включили отопительные приборы. В результате нагрузка в несколько раз превысила мощность подстанции. Из-за этого случился пожар", - говорится в пресс-релизе мэрии.

Сколько людей остались без света и тепла, в сообщениях администрации не уточняется.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре переменная облачность без осадков при температуре +3 градуса, ветер 12 метров в секунду. В ночь на 23 ноября осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -4 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.