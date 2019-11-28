Найден мертвым начальник Кущевской районной полиции времен Цапка

28 ноября 2019, 20:28

Бывший начальник Кущевской районной полиции, которого связывают с бандой Цапков, найден с признаками насильственной смерти, сообщили источники в экстренных службах и силовых структурах.

"Финько обнаружен мертвым со следами насильственной смерти", - сказал источник в экстренных службах региона.

Владимир Финько с 2006 по 2011 год возглавлял милицию Абинского района, а до этого с 2001 года руководил районным отделом милиции Кущевского района, информировал сегодня ТАСС.

Тело Финько нашли в его доме в Краснодаре, сообщил источник в силовых структурах. Он также рассказал о следах насильственногй смерти на теле Финько, информировал сегодня "Коммерсант".

Предшественник Финько на должности начальника ОВД Павел Корниенко напрямую обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка. В 2005 году, когда на банду Цапка пожаловалась ректор расположенного в Кущевской Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института Галина Крошка, против Владимира Финько было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Однако дело вскоре закрыли, сообщило издание.

На сайтах кубанский управлений МВД и Следкома к 20.25 мск 28 ноября не появилось подтверждения о смерти Финько.

"Кавказский узел" публикует информацию о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело банды Цапка".