Полицейский в Волгоградской области получил ранение при опросе подозреваемого

27 ноября 2019, 21:47

Житель Дубовского района задержан по подозрению в нападении с ножом на участкового, который приехал к нему домой опросить по делу о краже. Полицейский был доставлен в больницу.

Инцидент произошел сегодня утром, когда старший участковый уполномоченный полиции прибыл в село Прямая Балка для опроса подозреваемого в совершении кражи. "В ходе беседы с сотрудником полиции молодой человек схватил нож, нанес майору полиции удары в область спины и головы", - сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, участковый доставлен в больницу. Подозреваемому удалось скрыться, но он был задержан в лесном массиве и доставлен в отдел полиции. "При задержании он оказал сопротивление", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае суд в Волгоградской области признал 22-летнего уроженца Чечни виновным в нападении на полицейских с ножом и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Осужденный счел приговор излишне суровым.